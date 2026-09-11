윤상의 둘째 아들이 아이돌 준비 중이라고 알려졌다./사진제공=KBS

윤상의 둘째 아들이 아이돌 준비 중이라고 알려졌다./사진제공=KBS

작곡가 윤상이 첫째 앤톤에 이어 둘째 아들 준영 역시 아이돌 데뷔를 준비 중이라고 밝혔다.지난 10일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 손태진이 10년 전 JTBC '팬텀싱어' 심사위원이었던 윤상을 초대해 직접 만든 닭골뱅이탕과 떡갈비를 대접하는 모습이 담겼다.이날 윤상은 음식을 맛본 뒤 "우리 애들 데려와서 먹이고 싶다"며 아들들을 먼저 챙기는 모습을 보였다. 이에 손태진은 "예전에는 아들들에게 요리를 해주셨는데 이제는 반대로 아들에게 밥을 얻어 드신다고 들었다"고 말했고, 윤상은 "난 요리 할 만큼 한 것 같다"며 웃었다.현재 윤상의 첫째 아들 앤톤은 5세대 대표 보이그룹 라이즈 멤버로 활동 중이다. 여기에 둘째 아들 준영까지 아이돌 데뷔를 목표로 준비 중인 것으로 알려졌다.윤상은 앤톤의 데뷔 뒷이야기도 솔직하게 털어놨다. 손태진이 "다들 데뷔를 쉬쉬하고 있었다고 들었다"고 하자 윤상은 "나도 몰랐다. 찬영이 성향 탓도 있었던 것 같다"며 "코로나19로 수영장이 문을 닫으면서 10년 동안 해오던 수영을 그만두고 생각이 많았던 모양"이라고 말했다.이어 "아이가 만든 데모 음악을 듣고 음악 쪽에 타고난 게 많다고 느껴 아이돌을 허락했다"며 "우리 집에 원래 춤이 없는데 무대를 즐기는 모습을 보면 신기하다. 잘하고 있으니 다행이지만 너무 빨리 어른이 되어가는 것 같아 부모 입장에서 마냥 좋지만은 않다"고 덧붙였다.그러면서 "저런 모습을 만들기까지 얼마나 연습했을까 싶다. 지금도 잘하고 있지만 나중에는 자신만의 음악을 하는 찬영이의 모습을 응원하게 된다. 그렇게만 된다면 대를 이어 음악을 하는 것"이라며 아들을 응원했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr