이지현이 육아 고민을 털어놨다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

이지현이 중학생 딸의 화장에 대한 소신을 밝혔다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 중학교 1학년 딸과의 화장 갈등에 대한 고민을 털어놨다.지난 10일 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에 게재된 영상에는 이지현이 중1 딸 서연 양과 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 카페에서 다양한 이야기를 나눴다.이지현은 "화장품 갖고도 엄청나게 싸웠다"라며 "요즘은 엄마들도 '못하게 하면 뒤에서 더 하니까 어느 정도 허용해 주자'는 생각이다"라고 밝혔다. 그러면서도 "어느 선에서 끊어야 할지 잘 모르겠다"고 고민을 토로했다.이지현은 "하루는 딸이 '화장하는 게 즐겁고 재밌고 예쁘게 만져주는 게 좋다. 나중에 이걸로 일을 할 수도 있는 거잖아'라고 했다"며 "갑자기 할 말이 없더라"고 털어놨다. 그는 "내가 평소 애들에게 '인생을 제한하지 마. 엄마가 미용 일을 할지 누가 알았겠냐'고 말해왔는데 그 말을 악용한다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr