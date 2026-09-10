이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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배우 이정은이 5천만 원의 빚을 떠안고, 신하균·지진희 등 돈을 빌린 후 13년 만에 갚은 사연을 털어놨다.9일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 36년 차 배우 이정은이 출연했다.한양대 연극영화과를 졸업한 뒤 여러 극단에서 소품팀과 총무팀으로 일했던 이정은은 아버지의 병환으로 연기를 포기할까 고민하기도 했다고.그는 “아버지가 아프셔서 연극을 계속할 순 없을 거라고 생각했다. 몸속 궤양으로 혈액 2/3 가까이 출혈이 있었다. 경제적인 문제도 있었다”고 당시를 돌아봤다.설경구의 소개로 학전과 인연을 맺은 뒤 직접 극단을 꾸렸지만 작품 두 편이 연이어 실패했다.이정은은 “작품 두 개를 다 말아먹어서 빚이 생겼다. 그렇게 관객이 안 들 줄 몰랐다”고 털어놨다. 연출가까지 갑자기 사라지면서 연기뿐 아니라 연출까지 맡게 됐고, 결국 5천만 원의 빚을 떠안았다.이정은은 우현, 신하균, 지진희, 김수진에게 직접 전화를 걸어 도움을 청했다. 특히 신하균에게는 “하균아 오랜만이다. 요즘에 너 하는 거 잘 돼서 보기 좋더라. 근데 내가 연극을 만드는데 제작비가 급하게 부족하게 됐어. 천만 원만 빌려줄 수 있니?”라고 부탁했다.이에 신하균은 “그래요 누나”라고 답했다. 지진희 역시 비슷한 방식으로 돈을 빌려줬다”라고 말해 놀라움을 안겼다.이후 이정은은 빚을 갚기 위해 각종 아르바이트를 했다. “녹즙 배달도 하고 간장 판매도 하고 나이가 들었지만 호텔리어라고 부르는 호텔 서빙 일도 해봤다”고 밝힌 그는 돈이 생길 때마다 선후배들에게 조금씩 갚았다. “중간중간 연락은 했다. 돈이 생기면 100만 원, 50만 원 이렇게 조금 보냈다. 계속 생각하고 있다고 계속 연락을 드렸다”고 했다.그렇다면 이정은이 5천만 원을 모두 갚는 데 걸린 시간은 얼마나 됐을까. 그는 “저는 사실 돈을 빌릴 때 꽤 빨리 갚을 거라고 생각했는데, 그게 안 되더라”고 털어놨다. 결국 34살에 빌린 돈을 47세가 돼서야 모두 갚았고, 무려 13년이 걸렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr