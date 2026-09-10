사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 포도밭에서 여유로운 일상을 공개하며 밝고 싱그러운 매력을 전했다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "왜저렇게 똥폼을..🙄박한별하나 별다방 화이팅"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 탐스럽게 열린 청포도 넝쿨 아래에서 카메라를 향해 셀카를 촬영하고 있다. 챙이 넓은 아이보리색 모자를 쓰고 분홍색 스카프를 목에 둘렀으며, 꽃무늬가 가득한 상의 위로 팔토시를 착용해 편안한 농장 패션을 완성했다. 한 손을 높이 들어 포도송이를 잡고 환하게 미소 짓는 모습이 자연스러운 분위기를 더했고, 얼굴 가까이까지 내려온 초록빛 포도와 풍성한 잎사귀가 어우러져 싱그러운 풍경을 완성했다.사진 한편에는 "아빠 밭에서 온 그대😱⭐"라는 문구가 함께 담겨 눈길을 끌었다. 주변에는 포도나무 줄기와 흙길이 그대로 펼쳐져 있어 소박한 농장의 풍경이 고스란히 전해졌고, 자연 속에서 편안한 시간을 보내는 모습이 따뜻한 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "언제 봐도 예뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "뀌엽구요", "박한별 귀여워" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한편 박한별은 1984년생으로 올해 42세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr