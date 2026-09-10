신세경이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 신세경이 서울 강남구 삼성동에 들어서는 초고가 주거시설 '라브르27'(L'ARBRE 27)을 매입했다.10일 텐아시아 취재 결과 신세경은 라브르27을 매입하고 내년 입주를 준비하고 있다.라브르27은 서울 강남구 삼성동 90-20번지 일원에 조성되는 하이엔드 주거시설이다. 현대건설이 시공을 맡았으며 2개 동, 총 27가구 규모로 들어선다.분양업계에 따르면 슈퍼펜트하우스 P1과 P2 타입은 400억원대 수준에 공급된 것으로 알려졌다. 6층 테라스하우스 C7 타입은 195억원에 분양된 것으로 전해졌다. 가든하우스는 260억원대부터, 테라스하우스는 140억원대부터 가격이 형성된 것으로 파악됐다.다만 신세경이 매입한 세대의 타입과 구체적인 매입가는 확인되지 않았다.라브르27이 들어서는 삼성동은 청담동과 인접해 있다. 코엑스와 봉은사, 한강 등 강남 주요 생활권과도 가깝다. 삼성역 일대에서는 영동대로 지하공간 복합개발을 비롯한 대규모 개발 사업이 진행되고 있다.한편 신세경은 지난 2월 개봉한 류승완 감독의 영화 '휴민트'에서 북한 식당 종업원 채선화 역을 맡았다. 이 작품으로 지난 5월 열린 제62회 백상예술대상 영화 부문 여자 조연상을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr