사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희가 금발 헤어스타일과 다채로운 일상을 담은 사진으로 독보적인 분위기를 전했다.한소희는 최근 자신의 인스타그램에 "요즘"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한소희는 어두운 공간에서 금발 단발머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있다. 검은 의상을 입고 한 손으로 머리카락을 넘기며 차분한 표정을 짓고 있고 앞쪽에는 페이즐리 패턴이 들어간 모자가 함께 담겨 편안한 순간을 연출했다.이어진 사진에서 한소희는 금발 헤어에 회색 헤드폰을 착용한 채 검은 점퍼의 지퍼를 얼굴 가까이 올려 잡고 셀카를 촬영했다. 자연광이 비치는 실내에서 카메라를 응시하는 눈빛이 담백한 분위기를 더했고, 얼굴 일부를 가린 스타일링이 색다른 매력을 자아냈다.또 다른 사진에서 한소희는 거울을 이용해 자신의 모습을 촬영하고 있다. 화이트 상의를 입은 채 휴대전화를 들고 화면을 바라보고 있으며 자연스럽게 흐트러진 금발 헤어와 편안한 차림이 꾸밈없는 일상을 담아냈다.마지막 사진 속 한소희는 붉은 배경 천 앞에서 아이보리 컬러의 퍼 코트를 입고 무릎을 꿇은 자세를 취하고 있다. 고개를 뒤로 젖힌 채 눈을 감은 모습이 시선을 끌었고, 붉은 배경과 부드러운 색감의 의상이 대비를 이루며 화보 같은 분위기를 완성했다.한편 1994년생으로 32세인 한소희는 최민식과 '인턴'에 출연한다. '인턴은' 할리우드 영화 '인턴'을 리메이크한 작품으로 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr