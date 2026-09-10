방송인 전현무가 '나고야 갈고야'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 '나고야 갈고야'에 출연한다. / 사진제공=SBS

방송인 전현무가 SBS 예능 '나고야 갈고야'에 출연한다. 한편 전현무는 최근 MBC '나 혼자 산다' 카자흐스탄 여행 편을 둘러싼 연출 논란과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않고 있다.오는 16일 첫 방송되는 '나고야 갈고야'는 '2026 아이치-나고야 아시안게임'을 앞두고 선보이는 특집 예능으로, 배성재와 전현무가 아시안게임의 현장을 전한다. 두 사람이 SBS 예능에서 함께 호흡을 맞추는 것은 이번이 처음이다.배성재와 전현무는 스포츠 스타들과 함께 72년간 이어진 아시안게임의 주요 순간을 돌아본다. 이와 함께 중계진의 하루와 메달리스트들의 이야기, 경기 현장과 중계석 뒷이야기 등을 공개한다.두 사람은 이번 아이치-나고야 아시안게임 SBS 중계에도 캐스터로 참여한다. 이들의 실제 중계 준비 과정과 현장 모습도 프로그램을 통해 공개될 예정이다.'나고야 갈고야'는 총 2부작으로, 오는 16일 오후 10시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr