방송인 전현무가 '나고야 갈고야'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
방송인 전현무가 '나고야 갈고야'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB
방송인 전현무가 SBS 예능 '나고야 갈고야'에 출연한다. 한편 전현무는 최근 MBC '나 혼자 산다' 카자흐스탄 여행 편을 둘러싼 연출 논란과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않고 있다.

오는 16일 첫 방송되는 '나고야 갈고야'는 '2026 아이치-나고야 아시안게임'을 앞두고 선보이는 특집 예능으로, 배성재와 전현무가 아시안게임의 현장을 전한다. 두 사람이 SBS 예능에서 함께 호흡을 맞추는 것은 이번이 처음이다.
방송인 전현무가 '나고야 갈고야'에 출연한다. / 사진제공=SBS
방송인 전현무가 '나고야 갈고야'에 출연한다. / 사진제공=SBS
배성재와 전현무는 스포츠 스타들과 함께 72년간 이어진 아시안게임의 주요 순간을 돌아본다. 이와 함께 중계진의 하루와 메달리스트들의 이야기, 경기 현장과 중계석 뒷이야기 등을 공개한다.

두 사람은 이번 아이치-나고야 아시안게임 SBS 중계에도 캐스터로 참여한다. 이들의 실제 중계 준비 과정과 현장 모습도 프로그램을 통해 공개될 예정이다.

'나고야 갈고야'는 총 2부작으로, 오는 16일 오후 10시 50분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지