이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’

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유튜버 올리버쌤이 미국에서 평당 500원의 땅을 사기 위해 사체까지 썼던 사연을 밝혔다.10일 ‘밉지않은 관종언니’ 채널에는 “‘225만 대형 유튜버’ 올리버쌤! 한국을 떠나 미국으로 돌아간 이유 최초공개”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 이지혜는 ‘올리버쌤’으로 활동하는 올리버와 그의 아내를 만나 미국행을 결정한 배경부터 현지에서 집을 마련한 과정까지 이야기를 들었다.서울에서 미국으로 돌아간 올리버 부부에게는 집값과 생활환경이 주요한 이유였다. 올리버는 “서울에 살다 보니까 집값이 너무 비쌌다. 그리고 어릴 때부터 항상 시골집에서 자라서 자연과 함께 할 수 있는 텍사스로 갔다”고 밝혔다.두 사람은 올리버의 아버지가 있는 텍사스에 자리를 잡았다. 아내는 당시 마련해 둔 자금에 대해 “당시 모은 돈이 6000만 원이었다”고 설명했다.당초 부부가 세운 계획은 모아둔 돈으로 땅을 구입한 뒤 은행 대출을 받아 집을 완성하는 것이었다. 아내는 “그걸로 땅을 사고, 나머지는 은행에 가서 대출을 받아 집을 지으면 되겠다고 생각했고 이사를 갔다”고 덧붙였다.하지만 이 계획은 예상대로 진행되지 않았다고. 당시 올리버가 은행 대출을 받을 수 없는 상황에 놓였기 때문이다.결국 부부는 친척의 소개를 받아 사채를 이용하게 됐다고 밝혔다. 올리버쌤은 “친척을 통해 사채를 받았다”고 말했다.상환 조건도 공개했다. 올리버는 “1년 안에 다 갚아야 하는 조건이었다”고 설명했고, 아내는 “못 갚으면 우리 땅을 몰수한다는 조건이었다”고 이지혜의 남편 문재완 씨는 ”하드머니 같은 거죠?”라고 짚었다.당시 상황에 대해 올리버는 “선택권이 없었다”며 사채를 이용할 수밖에 없었던 사정을 털어놨다.한편 올리버는 웹툰 작가 정다운과 2016년 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr