이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘신상출시 편스토랑’

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‘신상출시 편스토랑’ 야노시호가 어머니(73)가 나이를 믿기 어려운 동안 외모로 놀라움을 안겼다.10일 방송된 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’에서는 야노시호와 어머니 야노 사나에가 함께 등장했다.야노시호의 어머니는 “안녕하세요. 시호 엄마 야노 사나에입니다”라고 한국어로 인사를 건넸다. 모녀가 나란히 선 모습을 본 붐은 “목소리도 똑같다. 너무 미인이시다”라며 감탄했고, 야노시호 역시 “나를 보는 것 같다”고 했다.올해 73세인 야노시호의 어머니는 169cm의 큰 키까지 갖췄다. 여기에 웃는 모습과 웃음소리까지 딸과 닮아 시선을 모았다.야노시호는 어머니를 한국으로 초대한 배경도 소개했다. 그는 “우리 할머니 나이가 100세이신데 어머니가 모시고 사신다. 외출이나 여행 다니는 게 쉽지 않아서 재충전할 시간을 주고 싶더라. 그래서 한국으로 초대했다”고 밝혔다.어머니의 남다른 습관도 공개됐다. 그는 집 안 곳곳에 거울을 두고 자신의 웃는 얼굴을 보는 것을 좋아한다며 “저는 방마다 거울을 하나씩 두고 웃는 얼굴을 보는 걸 좋아한다”고 말했다.이를 본 야노시호는 어머니를 두고 “어머니를 보면 해바라기나 태양이 떠오른다”며 “항상 웃는 얼굴을 하고 있어서 그 모습을 보고 저도 항상 웃게 되는 것 같다”고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr