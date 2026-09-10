사진 = 강민경 인스타그램

사진 = 강민경 인스타그램

사진 = 강민경 인스타그램

사진 = 강민경 인스타그램

다비치 강민경이 촬영 준비부터 운동, 일상까지 담은 근황 사진을 공개하며 꾸밈없는 순간마저 화보 같은 분위기를 완성했다.강민경은 최근 자신의 인스타그램에 "근화아아아앙,, 🤍"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 속 강민경은 흰색 오프숄더 드레스를 입고 메이크업을 받고 있다. 눈을 감은 채 옆모습을 드러낸 모습이 차분한 분위기를 자아냈고 헤어를 자연스럽게 묶은 스타일과 드러난 쇄골 라인이 어우러져 단정하면서도 우아한 매력을 더했다.이어진 사진에서 강민경은 검은 민소매 상의를 입고 거울을 보며 셀카를 촬영했다. 얼굴 앞으로 자연스럽게 내려온 앞머리와 은은한 메이크업이 또렷한 이목구비를 돋보이게 했고 휴대전화를 든 손에는 반지와 스마트폰 그립이 함께 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서 강민경은 검은 모자를 눌러쓴 채 헬스장 거울 앞에 서서 전신 셀카를 남겼다. 밝은 하늘색 반소매 상의와 검은 레깅스를 매치한 편안한 운동복 차림으로 슬림한 실루엣을 드러냈으며 뒤편에는 운동기구가 놓인 공간이 함께 담겨 일상적인 운동 시간을 전했다.마지막 사진에서 강민경은 수영장 옆 야외 테이블에 노트북을 펼쳐놓고 턱을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 흰색 티셔츠에 회색 후드 집업을 걸친 편안한 차림과 푸른 수영장, 다양한 식물이 어우러진 배경이 여유로운 분위기를 만들며 자연스러운 일상의 한 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "늘씬하고 너무 예뻐요", "사랑합니다", "너무 예뻐", "깔끔해", "내공주님내사랑", "진짜 개이뿌녱" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1990년생인 강민경은 그룹 다비치 멤버로서 음악 활동을 지속하는 한편 구독자 약 150만 명을 보유한 유튜브 채널 '걍밍경'을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr