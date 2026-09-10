사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서가 다양한 일상 속 자연스러운 매력을 공개했다.노윤서는 최근 자신의 인스타그램에 "오늘의 밥친구가 왔다네 와따네"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노윤서는 회색 야구 유니폼 위에 데님 앞치마를 착용한 채 붉은 반다나를 머리에 묶고 카메라를 향해 고개를 살짝 기울인 모습이다. 한쪽으로 높게 묶은 포니테일과 장난기 어린 미소가 어우러지며 발랄한 분위기를 자아냈고 실내 공간을 배경으로 귀여운 비주얼을 드러냈다.이어진 사진에서 노윤서는 푸른 바다를 배경으로 맨발로 모래사장 위에 서 양손을 활짝 펼친 포즈를 취하고 있다. 흰색 셔츠와 밝은 색 반바지를 매치한 편안한 차림에 한 손에는 모자를 들고 있으며 모래 위에는 '언니네 산지직송'이라는 글씨가 새겨져 있어 시선을 끌었다.마지막 사진에서 노윤서는 차량 뒷좌석에 앉아 브이 포즈를 취한 채 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있다. 흰색 티셔츠와 아이보리 카디건을 걸친 편안한 차림으로 카메라를 바라보며 꾸밈없는 일상의 한순간을 담아냈다.한편 2000년생인 노윤서는 26세이며 이화여대 서양화를 전공한 것으로 알려졌다. 아울러 노윤서는 남주혁과 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연했다. '동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 갖춘 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다. 노윤서를 비롯해 남주혁, 조승우가 출연한다. 노윤서는 tvN '언니네 산지직송3'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr