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'서프라이즈 걔' 배우 김하영이 팔뚝 지방흡입 성형수술을 감행했다.김하영은 10일 자신의 계정에 "팔뚝 지방흡입 후기 낋여옴"이라는 글과 함께 지방흡입 전후 모습이 담긴 영상을 올렸다.12kg 다이어트 후 지방흡입을 결심한 김하영은 "팔지흡한 게 기사가 많이 나면서 팔지흡한 거 전국에 알렸으니 이제 더 당당히 말할 수 있어 너무 좋다"며 "벌써 지흡한 지 두 달이 지났다"고 밝혔다.이어 1700cc를 뺐다는 것을 알리며 "안 아프다는 건 거짓말이지만 뻐근 정도했다"며 "수술 첫날부터 팔 올리고 자고 조금씩 운동하고, 1주일 만에 멍 빠지고, 2주 차에 낚시 가고, 그사이 살짝 다이어트도 해줬다"고 설명했다.그러면서 "보는 사람들마다 그냥 몸통이 갸리갸리해지고 얇아지고 작아 보인다고 한다"고 만족해했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr