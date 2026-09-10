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유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’

유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’

'230억원 건물주'로 알려진 배우 박정수가 남다른 재력을 자랑했다.지난 9일 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’에는 ‘박정수가 30년 모은 풀다이아&빈티지 명품 시계 대방출’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 박정수는 시계 전문 매장을 찾았다. 박정수가 꺼낸 시계 중 눈길을 끈 것은 밴드까지 다이아몬드로 장식된 피아제 시계였다. 그는 "1996~1997년 무렵 구매한 것으로 기억한다. 당시 일이 많아 돈을 쓸 시간조차 없었다"고 했다.이어 “그때 연말인데 조용필씨 콘서트가 있었다. 거기 공짜 표가 생겼다고 해서 가서 구경했다. 앞에서 누가 앞에서 막 ‘오빠, 오빠’ 이러는데 뭐가 팔뚝에서 번쩍번쩍했다. 노래는 안 들리고 ‘야, 저거 참 예쁘다’ (싶었다)”고 구매하게 된 계기를 밝혔다.앞서 박정수는 서울 강남구 신사동 일대 건물을 2005년 매입해 2012년에 재건축한 바 있다. 해당 건물은 최근 인근 거래 사례 바탕으로 시세 약 230억 원대로 추정돼 화제를 모았다.한편, 박정수는 1975년 사업가 전남편과 결혼해 슬하에 두 자녀를 뒀으나 파경을 맞았다. 그는 2009년부터 드라마 감독이자 배우 정경호의 부친인 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr