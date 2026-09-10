사진 = 장희진 인스타그램
사진 = 장희진 인스타그램
배우 장희진이 다양한 스타일링으로 가을 감성을 담아낸 비하인드 사진을 공개했다.

장희진은 최근 자신의 인스타그램에 "P.A.T 취향저격💕 많은 사랑 부탁드려요."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 장희진은 짙은 회색 하이넥 코트를 입고 손을 주머니에 넣은 채 걸어가고 있다. 낮게 묶은 포니테일과 은은한 미소가 자연스럽게 어우러지며 편안한 분위기를 자아냈고 가로 줄무늬가 이어진 배경이 담백한 스타일링을 더욱 돋보이게 했다.
사진 = 장희진 인스타그램
사진 = 장희진 인스타그램
이어진 사진에서 장희진은 베이지 컬러 재킷과 밝은 톤의 이너, 팬츠를 매치한 채 양손을 주머니에 넣고 정면을 바라보고 있다. 블랙과 화이트가 대비된 실내 공간 속에서 차분한 표정과 단정한 실루엣이 어우러져 깔끔한 분위기를 완성했다.
사진 = 장희진 인스타그램
사진 = 장희진 인스타그램
또 다른 사진에서 장희진은 화이트 퍼 장식이 더해진 패딩을 입고 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 패딩의 카라를 가볍게 잡은 자세와 유리 블록 벽을 배경으로 한 공간이 따뜻한 계절감을 더하며 무릎 위에 자연스럽게 올린 다크 컬러 스커트와 롱부츠가 차분한 스타일링을 완성했다.
사진 = 장희진 인스타그램
사진 = 장희진 인스타그램
마지막 사진에서 장희진은 블랙 재킷 차림으로 고개를 돌려 환하게 웃고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 밝은 미소가 부드러운 분위기를 자아내며 촬영 장비 일부가 함께 담겨 현장의 비하인드 감성을 전했다.

이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "가을분위기가 물씬나네요", "멋있고 아름다워요", "너무 사랑해 " 등의 댓글을 달았다.

한편 1983년생으로 43세인 장희진은 최근 복귀한 연극 '나의 아저씨'에서 열연 해 관객들과 만났다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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