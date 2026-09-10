사진 = 장희진 인스타그램

사진 = 장희진 인스타그램

사진 = 장희진 인스타그램

사진 = 장희진 인스타그램

배우 장희진이 다양한 스타일링으로 가을 감성을 담아낸 비하인드 사진을 공개했다.장희진은 최근 자신의 인스타그램에 "P.A.T 취향저격💕 많은 사랑 부탁드려요."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장희진은 짙은 회색 하이넥 코트를 입고 손을 주머니에 넣은 채 걸어가고 있다. 낮게 묶은 포니테일과 은은한 미소가 자연스럽게 어우러지며 편안한 분위기를 자아냈고 가로 줄무늬가 이어진 배경이 담백한 스타일링을 더욱 돋보이게 했다.이어진 사진에서 장희진은 베이지 컬러 재킷과 밝은 톤의 이너, 팬츠를 매치한 채 양손을 주머니에 넣고 정면을 바라보고 있다. 블랙과 화이트가 대비된 실내 공간 속에서 차분한 표정과 단정한 실루엣이 어우러져 깔끔한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 장희진은 화이트 퍼 장식이 더해진 패딩을 입고 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 패딩의 카라를 가볍게 잡은 자세와 유리 블록 벽을 배경으로 한 공간이 따뜻한 계절감을 더하며 무릎 위에 자연스럽게 올린 다크 컬러 스커트와 롱부츠가 차분한 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 장희진은 블랙 재킷 차림으로 고개를 돌려 환하게 웃고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 밝은 미소가 부드러운 분위기를 자아내며 촬영 장비 일부가 함께 담겨 현장의 비하인드 감성을 전했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "가을분위기가 물씬나네요", "멋있고 아름다워요", "너무 사랑해 " 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생으로 43세인 장희진은 최근 복귀한 연극 '나의 아저씨'에서 열연 해 관객들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr