사진 = 채수빈 인스타그램

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사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

배우 채수빈이 단아한 한복 자태와 촬영장 비하인드를 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.채수빈은 최근 자신의 인스타그램에 "사랑하는 구르미 그린 달빛🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채수빈은 연한 하늘빛 한복을 곱게 차려입고 잔디가 펼쳐진 한옥 마당에 서 있다. 단정하게 묶은 머리에는 장식을 더했고, 차분한 표정으로 앞을 바라보는 모습이 한복의 은은한 색감과 자연스럽게 어우러진다. 화면 한쪽에는 다른 배우들의 의상이 일부 함께 담겨 촬영 현장의 분위기를 전한다.이어진 사진에서 채수빈은 블랙 한복을 입은 김유정과 나란히 브이 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있다. 두 사람 모두 손가락으로 브이를 만들고 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있으며 뒤편으로 기와지붕과 푸른 나무가 어우러져 화사한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 채수빈은 촬영 장비 앞에 선 채 등을 보이고 있다. 하늘빛 한복 뒤로 정교하게 올린 쪽머리와 여러 장식이 눈길을 끌며, 손선풍기와 카메라, 스태프들이 함께 담겨 촬영 준비 과정이 자연스럽게 전해진다.마지막 사진에서 채수빈은 연한 핑크빛 아우터와 베이지 톤 의상을 매치한 채 블루 배경 앞에서 고개를 살짝 기울이고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 부드러운 미소가 차분한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언제나 그렇듯 너무 아름다우세요", "몇천년후 채수빈이라는 여신을 위해 이 옷을 만드노라", "언니사랑해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 채수빈은 지난 2016년 '구르미 그린 달빛'에 출연한 바 있다. '구르미 그린 달빛'은 방영 10주년을 맞아 2부작 특집 예능으로 돌아온다. 오는 9월 16일 첫 방송되는 KBS2 '구르미 다시 그린 달빛'에는 박보검과 김유정을 비롯해 진영, 채수빈, 곽동연이 완전체로 출연해 1박 2일 여행을 떠난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr