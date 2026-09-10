소연이 '라디오스타'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

소연이 '라디오스타'에 출연했다. / 사진=MBC

그룹 i-dle(아이들)의 멤버 소연이 신보 제작 과정을 밝혔다.소연은 지난 9일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 최근 발매한 정규 1집 '끝내주는 인생'의 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'와 수록곡 '야채 싫어 송'에 얽힌 이야기를 전했다.이날 MC 김구라는 "전소연 씨가 요즘 퇴사 중이라고 하는데 무슨 얘기냐"고 물었다. 소연은 "신곡 제목이 '퇴사할게여'다. 진짜 퇴사하진 않았다"며 "가끔 그런 생각하지 않나. 일하다 보면 힘들 때 '아 그냥 퇴사한다고 할까'라는 낭만을 노래했다"고 설명했다. 이어 즉석에서 라이브를 선보였다.소연은 이번 앨범에서 새로운 밴드 스타일을 시도했다고 밝혔다. 그는 "밴드 음악을 여러 가지 했었다. 일본 밴드 스타일, 미국 록밴드 스타일을 해봤는데 처음으로 서울 밴드 스타일로 준비해봤다"고 말했다. 그러면서 "익스 선배님을 오마주하고 싶다고 연락을 드리고 허락받아 만들었다"고 덧붙였다.평소 채소를 좋아하지 않는 자신의 취향을 담은 수록곡 '야채 싫어 송'에 대한 이야기도 전했다. 소연은 "뮤직비디오에서 채소를 죽이는 모습이 담겨 잔혹해서 19금이 됐다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.소연은 10일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 음악방송 활동에 나선다.한편 소연은 과거 한 웹예능에서 수입이 가장 많았던 당시 한 달 저작권료가 약 10억원이었다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr