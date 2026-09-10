송은이가 연금저축 수익률을 언급했다. / 사진='비밀보장' 영상 캡처

송은이가 연금저축 수익률을 언급했다. / 사진='비밀보장' 영상 캡처

송은이가 자신의 연금저축 수익률을 두고 다시 한번 설명에 나섰다. 앞서 30%대 수익률이 알려졌던 가운데, 송은이는 "단기 수익률이 아니라 누적 수익률"이라고 직접 짚었다.지난 9일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '※송&숙 투자 수익률 대공개※ 증권사 직원은 어디에 투자할까!? 김숙이 방송 중에 증권사 어플을 열어본 이유 [비밀보장 586회]'이라는 영상이 공개됐다.송은이, 김숙은 시청자들에게 전화하는 '용건이 먼데이' 코너를 통해 증권사에 다닌다는 시청자에게 전화하기로 했다. 통화 전 송은이는 "얼마 전에 나 연금저축 기사난 게 있지 않나. 누적 수익률은 좀 다르다"고 말했다. 그러면서 "단기 수익률이 아니라. 누적 수익률이 삼십 몇 퍼센트다"라고 해명했다.김숙은 잠시 침묵했다가 "자랑하냐"고 따졌다. 그러면서 "난 (ETF가) 마이너스 37%다"고 발끈해 웃음을 안겼다.김숙은 연결된 전화통화를 통해 시청자에게 "제가 지금 따질 사람이 없어서 그러는데, 제 ETF가 마이너스 37%다"라고 하소연했다. 시청자가 "여기서 이렇게 투자 상담을 해도 괜찮냐"고 우려하자, 송은이는 "숙이의 한풀이다. 그냥 들어주시면 된다"며 웃음을 자아냈다.송은이는 1993년 월급 20만원을 받던 시절 은행에 가입해둔 연금저축을 그대로 유지하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 가입 당시 금리는 무려 20%대였다고. 은행은 여러 차례 해지를 권유했지만 송은이는 고금리 연금저축을 계속 유지하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr