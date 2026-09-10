이창섭이 '끼리끼리'에서 탈모약 부작용을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

이창섭이 '끼리끼리'에서 탈모약 부작용을 언급했다. / 사진=KBS Joy

가수 이창섭이 탈모약을 복용한 뒤 유선조직이 발달하는 부작용을 겪었다고 밝혔다.지난 9일 방송된 KBS Joy '끼리끼리'에서는 이창섭, 정진운, 소유의 여행기가 그려졌다.이날 오후 10시가 되자 이창섭의 알람이 울렸다. 정진운이 이유를 묻자 이창섭은 "탈모약을 매일 같은 시간에 먹어야 하는데 그러려면 오후 10시가 제격이더라"며 약을 챙겨 먹었다.소유는 "너는 머리숱이 많은데 왜 먹는 거냐"고 물었다. 이에 이창섭은 "이거 먹어서 많아진 거다"라며 "머리가 있을 때 먹어야 한다. 탈모약은 머리를 자라나게 하는 게 아니라 머리가 더 이상 빠지지 않게 하는 것"이라고 말했다.이어 탈모약 복용 후 겪은 부작용도 털어놨다. 이창섭은 "남자한테 부작용이 있다. 여유증이 좀 생긴다. 유선조직이 발달한다"고 설명했다.그러면서 "나도 탈모약을 먹고 유선조직이 좀 생겼다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr