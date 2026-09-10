야노시호가 '편스토랑'에서 추성훈을 언급한다. / 사진=텐아시아DB

야노시호의 어머니가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

모델 야노시호가 남편 추성훈과의 리마인드 웨딩을 언급한다.10일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호가 어머니와 함께 한국에서 시간을 보내는 모습이 공개된다.이날 야노시호는 올해 100세인 할머니를 돌보느라 제대로 쉬지 못한 어머니를 한국으로 초대한다. 그는 한국 음식을 제대로 접해보지 못한 어머니를 위해 직접 찌개와 반찬을 준비해 훈훈함을 안긴다. 딸의 요리 실력을 지켜본 어머니는 "한국 며느리 다 됐다"며 감탄한다.이어 야노시호는 평소 한복을 좋아하는 어머니를 위해 함께 한복을 입고 외출에 나설 준비를 한다. 흰색 한복을 입은 야노시호가 등장하자 출연진은 "선녀 강림", "정말 잘 어울린다", "역시 톱 모델"이라며 감탄한다. 어머니 역시 "너무 예쁘다"라며 웃어 보인다.특히 야노시호는 한복을 입은 뒤 "한복 입고 결혼식 다시 하고 싶다"며 추성훈과의 리마인드 웨딩을 언급해 눈길을 끈다.'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr