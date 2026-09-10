사진 = 박규영 인스타그램

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사진 = 박규영 인스타그램

사진 = 박규영 인스타그램

배우 박규영이 다양한 스타일과 자연스러운 분위기를 담은 사진으로 시선을 사로잡았다.박규영은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다양한 사진을 공개했다.공개된 사진 속 박규영은 베이지 톤 패턴 스카프를 머리에 두른 채 블랙 셔츠를 입고 카메라를 바라보고 있다. 골드 톤 아이 메이크업과 차분한 립 메이크업이 어우러졌고, 고개를 살짝 기울인 모습이 세련된 분위기를 더했다.이어진 사진에서 박규영은 같은 스카프와 의상을 착용한 채 시선을 옆으로 돌려 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 자연스럽게 흘러내린 긴 헤어가 조화를 이루며 한층 깊은 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 박규영은 블랙 아우터를 걸친 채 벽에 기대 옆모습을 드러내고 있다. 한 손을 턱에 가볍게 댄 자세와 블랙 핸드백이 어우러졌으며, 뒤편의 우드 톤 벽면이 차분한 무드를 더했다.마지막 사진에서 박규영은 꽃다발과 블랙 핸드백을 품에 안은 채 환하게 미소 짓고 있다. 꽃다발이 얼굴 일부를 가리고 있지만 밝은 표정이 그대로 전해졌고, 편안한 차림 속에서도 자연스러운 매력이 돋보였다.이를 본 팬들은 "예쁜 여자", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "규찌 예쁘따", "늘 귀여워요" 등의 댓글을 달았다.앞서 박규영은 과거 한 유튜브 채널에 출연해 데뷔 후 15kg를 감량한 경험이 있다고 털어놨다. 평소 웨이트 트레이닝과 발레를 병행하며 꾸준한 자기 관리를 이어오고 있다는 박규영은 "원래도 말랐을 것 같다"는 말에 "학창시절에는 지금보다 15kg 정도 더 나갔다. 아무래도 데뷔 후에는 예쁘게 옷도 입고 싶고 화면에 좀 더 명확하게 보이면 좋을 때가 있어서 다이어트를 했다"고 설명했다.한편 1993년생인 박규영은 33세이며 연세대학교를 졸업했다. 박규영은 넷플릭스 영화 '사마귀'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr