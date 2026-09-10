현빈이 '메이드 인 코리아2'에 출연했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

현빈이 '메이드 인 코리아2'에 출연했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 현빈이 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 9년의 세월이 흐른 백기태로 돌아왔다.지난 9일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤 권력의 정점에 선 백기태(현빈 분)와 반격을 준비해온 장건영(정우성 분), 형과는 다른 방식으로 권력을 좇는 백기현(우도환 분)의 갈등을 그린다.1, 2화에서는 권력의 중심에 가까워진 백기태의 모습이 그려졌다. 백기태는 첫 등장부터 각하와 독대했고, 비어 있는 대통령의 자리에 앉아 담배를 피우며 이전과 달라진 자신의 위치를 보여줬다.궁정동 안가 사건 이후에는 보안사 취조실에 서게 됐다. 백기태는 취조를 받는 상황에서도 여유를 잃지 않았고, 자신을 둘러싼 상황에 대응했다. 동생 백기현(우도환 분)과의 관계에도 변화가 생겼다. 백기태가 가족이라는 관계를 앞세워 자신의 뜻을 밀어붙이자 백기현이 이에 맞서면서 두 사람의 갈등이 시작됐다.이러한 가운데 현빈은 9년의 세월이 흐른 백기태의 변화를 절제된 표정과 말투로 표현했다. 이전보다 여유로워진 태도와 상대를 압박하는 눈빛을 통해 권력을 쥔 인물의 모습을 그리는 동시에 더 높은 곳을 향하는 백기태의 욕망도 이어갔다.총 6부작으로 제작된 '메이드 인 코리아 시즌2'는 매주 수요일 2회씩 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr