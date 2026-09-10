방송인 김대호가 해외에서 촬영을 진행하고 있다. / 사진=김대호 SNS

사진=김대호 SNS

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방송인 김대호가 해외에서 촬영 중인 근황을 전했다.김대호는 10일 자신의 인스타그램에 "덕분이었다 고마워"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 김대호가 배우 최다니엘, 가수 이무진 등과 함께 해외에서 MBC every1 예능 '위대한 가이드3' 촬영에 한창인 모습. 특히 그는 폭설이 내리는 순간에 산을 오르며 "할 수 있어. 안 힘든 사람은 없어. 버텨 버텨 힘내"라며 자신을 향한 말을 뱉기도 했다.한편 김대호는 MBC '나 혼자 산다'에도 출연 중이다. '나 혼자 산다'는 지난달 14일과 21일 방송된 카자흐스탄 편으로 조작 의혹에 휩싸였다. 제작진은 지난 4일 "스태프의 비행기 표를 미리 구매하는 등 촬영 과정에서 일부 사전 계획이 있었다"며 사과했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr