텐아시아 DB

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배우 김유정이 군살을 찾아보기 힘든 탄탄한 몸매를 자랑했다.김유정은 최근 한 브랜드 행사에 참석해 올화이트 스타일링을 선보였다. 이날 김유정은 포근한 질감이 돋보이는 화이트 니트에 짧은 플레어 스커트를 매치했다. 여기에 화이트 펌프스까지 선택해 머리부터 발끝까지 색감을 통일했다.특히 눈길을 끈 건 한층 슬림해진 김유정의 몸매다. 꾸준한 자기관리와 다이어트의 결과를 짐작하게 할 만큼 가느다란 허리와 곧게 뻗은 각선미가 돋보였다. 단순히 마르기만 한 모습보다는 탄탄하게 정돈된 라인이 건강한 아름다움을 더했다.스타일링 역시 김유정의 장점을 제대로 살렸다. 상의는 몸을 부드럽게 감싸는 디자인을 골라 상체 라인을 깔끔하게 정리했고, 스커트에는 여러 겹의 러플 디테일을 더해 풍성한 실루엣을 만들었다. 짧은 기장에도 과도한 노출 없이 발랄하고 사랑스러운 분위기를 강조했다.무엇보다 화이트 컬러로 통일한 룩은 김유정의 맑은 이미지와 어우러졌다. 자칫 단조로울 수 있는 단색 스타일링에 니트의 풍성한 텍스처와 스커트의 입체적인 러플을 포인트로 활용했다. 깔끔하면서도 심심하지 않은 조합이다.짧은 단발머리까지 더해지면서 특유의 청초한 매력도 배가됐다. 화려한 액세서리나 강한 노출 없이도 의상 자체의 실루엣과 소재만으로 존재감을 드러낸 김유정은 마치 천사를 연상시키는 올화이트 룩을 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr