사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 우아한 드레스 차림으로 고풍스러운 저택 앞에서 품격 있는 분위기를 전했다.안현모는 최근 자신의 인스타그램에 "로스차일드 저택에서 열린 뤼미에르서밋 환영만찬 도착날이라 너무너무 and 너무 피곤했지만 그래도 참석하길 잘했다! 🇨🇵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안현모는 넓은 정원으로 이어지는 길 한가운데 서서 화이트 드레스를 입은 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 리본 디테일이 돋보이는 드레스와 자연스럽게 늘어뜨린 헤어스타일이 어우러져 단아한 분위기를 자아냈고 한 손에는 잔을 들고 여유로운 포즈를 취하며 우아한 매력을 더했다.뒤편으로는 핑크빛 외관의 고풍스러운 저택과 아치형 창문이 조화를 이루고 있으며 정원 양옆으로 정갈하게 다듬어진 수목과 잔디가 펼쳐져 한층 품격 있는 분위기를 완성했다. 저택 입구와 야외 공간에 놓인 테이블과 의자, 은은하게 비치는 조명이 함께 담기며 환영만찬 현장의 분위기를 자연스럽게 전했다.이를 본 팬들은 "이쁘오 오늘도", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "여신같으세요", "우리 현모님 늘 멋지세요", "진심으로 화이팅입니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생으로 43세인 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr