이효리는 '연애전쟁'에서 MC로 활약하고 있다. / 사진제공=JTBC

지난 7일 방송한 '연애전쟁'에는 함께 회사를 운영하는 커플이 출연했다. / 사진제공=JTBC

'연애전쟁'에서 충격적인 갈등 상황을 보여준 커플을 두고 연출 의혹이 제기된 가운데, 여성 출연자 A씨가 방송 내용은 실제이며 제작진의 섭외가 아닌 자진 신청으로 출연했다고 해명했다.A씨는 10일 자신의 SNS를 통해 방송 이후 불거진 연출 의혹에 대한 입장을 밝혔다. 그는 앞서 SNS에서 진행한 Q&A에서도 "방송에 나온 모습이 연출 아니냐"는 질문에 "실제입니다"라고 답하며 의혹을 한 차례 부인한 바 있다.방송 직후 제기된 연출 의혹은 A씨가 SNS 활동을 활발하게 이어가면서 더욱 커졌다. 그는 연출 여부를 묻는 시청자들의 질문에 장난스럽게 답하고 관련 게시물을 잇달아 올렸다. 방송에서 보여준 심각한 모습과 상반된 태도에 일부 시청자는 개인 계정 홍보를 위해 출연한 것 아니냐는 의문을 제기했다.결국 A씨는 갑작스럽게 쏟아진 관심에 들떴던 사실을 인정하고 사과했다. 그는 "이런 관심은 처음이라 솔직히 들뜨기도 설레기도 했다"면서도 프로그램에는 가벼운 마음으로 출연한 것이 아니라고 강조했다. 이어 "지인들에게는 창피한 마음에 섭외를 받은 것이라고 말했지만 실제로는 제가 직접 신청한 것"이라며 "이별의 문 앞에서 한참을 고민했다"고 설명했다.A씨 커플은 지난 7일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서 회사를 함께 운영하는 동갑내기 '동업 커플'로 출연했다. 두 사람은 회사 운영과 연애 문제로 갈등했고, 남자친구가 A씨에게 "내가 총 있었으면 널 쐈을 거야", "정신병자", "죽어" 등 폭언을 내뱉는 모습이 공개돼 충격을 안겼다.이를 지켜보던 MC 이효리는 A씨에게 "좀 더 나 자신을 사랑해주고 아끼는 마음을 가져라"고 진심 어린 조언을 건넸다. 그러나 방송 말미 A씨는 남자친구와의 관계를 이어가기로 했고, 이 같은 선택을 두고 방송 이후 여러 반응이 나왔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr