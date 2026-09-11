9월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드'에서 가수 박서진과 그룹 에이티즈가 경쟁을 펼친다. / 사진=텐아시아 DB

9월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작됐다. 그룹 에이티즈, 가수 김용빈 등 다양한 장르의 노래로 활약 중인 이들의 인기 경쟁이 본격화됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.9월 투표는 11일 0시에 시작돼 오는 24일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.핫 장르 브랜드 부문에서는 리센느, 카드, 소유, 아이오아이, 에스파, 아일릿, 태연, 최예나, 에이티즈, 우즈, 성리, 장한별, 박서진, 김용빈, 김소연, 신승태, 이정(천록담), 최우진, 박성온, 박지후까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이 중 에이티즈와 김용빈의 이색 맞대결이 눈길을 끈다. 최근 에이티즈는 신곡 'BAD'로 데뷔 9년 만에 새로운 전성기를 맞고 있다. 글로벌 시장에서 먼저 입지를 다진 데 이어 데뷔 후 처음으로 멜론 '톱100' 상위권에 진입하며 국내 인지도도 높였다. 오는 20일에는 '2026 ASIA TOP ARTIST FESTIVAL'(2026 ATA 페스티벌) 무대에 올라 대세 행보를 이어간다.김용빈은 TV CHOSUN '미스터트롯3'에서 우승을 차지한 뒤 음악과 방송을 오가며 활발하게 활동하고 있다. 지난 10일 방송된 TV CHOSUN '미스트롯 포유'에서는 '미스트롯4' 진(眞) 이소나와 특별한 듀엣 무대를 선보여 감동을 자아내기도 했다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr