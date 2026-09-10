사진제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈 출신 에반(EVAN)의 첫 미니 앨범이 누적 판매량 50만 장을 넘겼다.10일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 에반의 미니 1집 'DEATH OF ME'(데스 오브 미)는 전날 기준 50만 2677장의 판매고를 올렸다.해외 음원 차트에서도 순위권에 올랐다. 브라질, 인도네시아, 태국, 튀르키예 등 11개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 1위를 기록했으며, 총 34개 국가 및 지역 차트에 진입했다. 일본 오리콘에서는 9월 8일 자 '데일리 앨범 랭킹' 4위를 차지했다.이번 앨범 'DEATH OF ME'는 혼란스러운 감정을 정리하고 나아가겠다는 메시지를 담은 음반이다. 에반이 전곡 프로듀싱을 맡았으며, 얼터너티브 록과 UK 개러지 팝, 드림팝 등의 장르를 수록했다.타이틀곡 'Death of Me' 뮤직비디오는 지난 9일 유튜브 조회수 1000만 회를 돌파했다. 유튜브 집계 '일간 인기 뮤직비디오' 글로벌 차트 5위를 비롯해 9개 국가 및 지역에서 10위권에 자리했다.한편, 에반은 10일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 타이틀곡 'Death of Me' 무대를 선보이며 음악 방송 활동에 돌입한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr