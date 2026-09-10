'스캔들' 제작기 영상이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'스캔들' 제작기 영상이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '스캔들'(연출 정지우)이 세 사람의 복잡한 관계와 촬영 현장을 담은 제작기 영상을 공개했다. 손예진, 지창욱, 나나가 위험한 사랑 내기로 얽힌 세 인물의 욕망을 그려낸다.청소년 관람불가인 19금 등급을 받은 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 벌이는 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 희연(나나 분)의 이야기를 그린다. 금기된 욕망과 위험한 사랑 내기라는 파격적인 소재에 배우들의 과감한 연기가 더해져 기존 사극과는 다른 농밀하고 도발적인 분위기를 완성했다.공개된 제작기 영상은 조씨부인과 조원의 미묘한 분위기로 시작한다. 두 사람의 내기에 희연까지 얽히면서 세 인물 사이에 오가는 눈빛과 표정도 점차 달라진다.손예진은 '스캔들'에 대해 "전형적이지 않은 인간의 심리를 굉장히 밀도 있게 그렸다"고 말했다. 지창욱 역시 "위험천만하면서도 흥미롭고 재미있는 그런 관계가 극 내내 지속된다"고 설명했다.손예진이 연기한 조씨부인은 뛰어난 재능과 욕망을 지녔지만 조선시대 여성이라는 이유로 제약 속에서 살아가는 인물이다. 손예진은 "여인이기 때문에 많은 것을 포기하고 조용히 살아야 하는 인물"이라며"숨겨진 욕망이 때로는 삐뚤어져 보일 수도, 슬퍼 보일 수도, 안타까워 보일 수도 있다"고 캐릭터를 소개했다.지창욱은 손예진과의 호흡에 대해서도 이야기했다. 그는 손예진을 "몰입도가 높은 배우"라고 표현하며 "몸살이 걸릴 정도의 집중력 안에서 연기했다"고 밝혔다.조원 역의 지창욱은 자유분방한 연애꾼의 이면을 보여준다. 지창욱은 "언뜻 보면 자유로워 보이고 철없는 바람둥이처럼 보이지만, 이루지 못한 욕망에 대한 깊은 아쉬움과 고뇌를 겪는 인물"이라고 설명했다.손예진은 지창욱에 대해 "에너지가 좋다. 라이브하면서도 프레쉬하고, 조원이라는 인물을 다양하게 표현해냈다"고 평가했다.나나는 조씨부인과 조원의 내기에 얽히는 희연으로 분한다. 희연에 대해 나나는 "세상에 나가서 혼자 독립적으로 생활을 해본 적이 없는 인물이기에 세상 밖이 굉장히 궁금하지만, 두려움도 커서 방어적으로 자신을 보호하려는 인물"이라고 말했다.손예진은 나나를 "상대 배우의 마음을 움직이게 하는 순수한 마음을 가진 배우"라고 표현했다. 지창욱은 "순간순간 표현하는 감정들의 밀도가 굉장해서 빨려 들어갈 것만 같은 느낌"이라고 이야기했다.제작기 영상에는 세 배우가 촬영 전 서로 합을 맞추고 연기에 몰입하는 현장도 담겼다. 캐릭터별 특색을 살린 의상과 한국적인 미장센도 확인할 수 있다. 영상 말미에는 판소리가 등장해 인물들의 복잡한 심리와 사건의 흐름을 전달한다.'스캔들'은 정지우 감독이 연출을 맡았다. 오는 18일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr