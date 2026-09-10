가수 서인영이 과거 한 달에 억대 금액을 쇼핑에 쓰던 시절을 회상했다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 과거 한 달에 억대 금액을 쇼핑에 쓰던 시절을 회상했다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 과거 한 달에 억대 금액을 쇼핑에 쓰던 시절을 회상했다.지난 9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '드디어 10년 만에 새 앨범 준비하는 가수 서인영 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 서인영은 신곡 작업을 위해 아이들 전소연의 작업실을 찾았다.서인영은 전소연에게 "재정 관리를 누가 하냐"고 물었다. 전소연이 "저랑 엄마랑 같이한다"고 답하자 서인영은 "언니는 개인적으로 하는데 아빠한테 카드를 뺏겼다"고 털어놨다.전소연은 과거 화제가 됐던 서인영의 '100억 탕진' 이야기를 꺼내며 "방송에는 그렇게 나갔지만 사실 회사에 많이 쓰신 거죠?"라고 물었다. 그러나 서인영은 "아니. 쇼핑하느라"라고 답했다. 이어 "버는 게 있어도 한 달에 한 몇천씩, 한 2억씩을 계속 쓰잖아. 그러면 '텅장'이 되더라"고 당시 씀씀이를 떠올렸다.두 사람의 상반된 소비 성향도 눈길을 끌었다. 전소연은 "솔직히 말하면 갖고 싶은 게 아예 없다"며 평소 큰 소비를 하지 않는다고 밝혔다. 이어 배달 애플리케이션으로 음식을 평소보다 많이 주문하는 정도라고 설명했다.전소연은 검소한 소비 습관과 달리 상당한 저작권 수입을 올리는 것으로 알려졌다. 앞서 그는 저작권료로 한 달에 약 10억원을 벌어들인다고 밝혀 화제를 모았다. 아이들의 히트곡 다수를 직접 작사·작곡하며 프로듀서로도 활약해온 만큼 높은 저작권 수입에도 관심이 쏠린 바 있다.클럽을 대하는 방식에서도 차이를 보였다. 서인영은 과거 클럽을 자주 찾았다며 당시 소속사 이사에게 "몇천만 원짜리 행사를 안 뛰고 왜 거기서 엉덩이를 돌리고 있냐"는 말을 들었다고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr