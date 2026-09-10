그룹 엔시티 위시 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 일본에서 처음으로 '더블 플래티넘' 인증을 받았다.10일 일본 레코드협회에 따르면 NCT WISH가 지난 7월 15일 발매한 일본 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'(요이돈! / 보이 미츠 걸)은 8월 기준 누적 출하량 50만 장을 넘겨 더블 플래티넘 인증을 획득했다.NCT WISH는 해당 싱글로 지난달 누적 출하량 25만 장을 넘기며 플래티넘 인증을 받은 데 이어 한 달 만에 더블 플래티넘을 기록했다. 이번 인증은 NCT WISH가 일본에서 거둔 자체 최고 기록이다.NCT WISH는 오는 26일 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 'Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER'(라쿠텐 걸스어워드 2026 어텀/윈터)에 출연한다. 2024년 처음 무대에 오른 이후 2년 만의 재출연이다.오는 10월에는 네 번째 미니앨범 발매를 목표로 컴백을 준비하고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr