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솔로 컴백을 앞둔 그룹 러블리즈 류수정이 크리에이티브 디렉터 이해인과 협업하게 된 비하인드를 공개했다. 그러면서 러블리즈의 향후 완전체 팀 활동에 대한 의지를 보여주기도 했다.

류수정은 지난 8일 서울시 용산구에 위치한 카페에서 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'(올 더 컬러스 아이 엠) 발매 기념 라운드 인터뷰를 개최하고 이번 솔로 앨범에 대해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 류수정은 "솔로 활동을 하면서 제일 오랜 기간 공백이었다"라면서 "그래서 더 기대하고 설레며 발매를 기다렸다"고 컴백 소감을 밝혔다. 1인 기획사를 운영하다가 최근 새 둥지를 튼 그는 "작년에 독립 레이블을 하면서 혼자 앨범을 만들어봤다. 힘들기도 했지만 정말 재밌었다. 지금 회사에서 그 과정을 존중해 주며 제안을 줬고 결이 맞아 함께하게 됐다"고 했다.

특히 이번 앨범은 크리에이티브 디렉터 이해인과 손을 잡고 만들어낸 첫 결과물이다. 이에 대해 류수정은 "이해인 언니와는 원래 친분이 없었다. 전 레이블 계약 종료 후 혼자 활동한다는 글을 SNS에 올렸는데 먼저 연락이 왔다. 언니가 내게 '수정이의 또 다른 가능성을 열어 보고 싶다'고 해서 재밌겠다 싶었다. 그래서 같이 하게 됐다. "고 했다. 그러면서 그는 "대중분들은 저를 '러블리즈 류수정'으로 더 기억하시리라 생각한다. (이해인) 언니가 '너만의 음악을 꾸려가는 가수로서의 모습을 더 많은 분들에게 알려보면 어떻겠냐'고 해서 그 방향으로 초점을 맞췄다"라고 설명했다.
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류수정은 이번 컴백을 통해 스타일과 음악 면에서 모두 변화를 꾀해 시선을 끌기도 했다. 류수정은 "힙합 베이스 앨범은 이번이 처음이다. 거기에 맞게 노래하는 방법도 새로 연구했다. 원래 허스키한 목소리지만 조금 더 단단하게 내보려고 했다"고 밝혔다. 이해인의 디렉팅에 대해서는 "언니가 결정을 강단 있게 밀어붙여 줬다. 앞머리를 자르거나 숏컷을 하는 파격적인 시도부터 의상, 스타일링, 프로듀서 매칭까지 많은 도움을 받았다"고 말했다.
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또한, 이날 류수정은 최근 전해진 러블리즈 멤버 유지애의 결혼 소식을 언급하기도 했다. 그는 "언니가 어릴 때 인터뷰에서 현모양처가 꿈이라고 장난 반 진담 반으로 말하곤 했는데 진짜 현실이 됐다. 언니는 워낙 사랑이 많은 사람이라 좋은 동반자를 만났다는 게 너무 좋다"고 축하를 건넸다. 그러면서도 류수정은 "난 그냥 결혼 생각이 없다"면서 "멤버들끼리도 장난처럼 '수정이는 결혼 안 할 것 같다'고 한다. 하고 싶은 게 너무 많고 아직 준비가 안 된 것 같다"고 너스레를 떨었다.

유지애의 남편을 향해서는 "결혼을 축하드린다"면서도 "'러블리즈 활동만은 보장해 주셨으면 좋겠다'고 말하고 싶다"고 해 웃음을 자아냈다. 이어 류수정은 "언니를 빼고 나머지 멤버들끼리 러블리즈 노래로 축가를 부르는 게 조금 이상하기도 해서, 일단 축가는 저 혼자 하기로 했다"고 전했다.

류수정은 이날 향후 러블리즈의 완전체 활동에 대해서는 현실적인 문제가 있다고 털어놓기도 했다. 그는 "다음 공연을 한다면 나는 '강경 신곡을 내고 공연한다'는 쪽이다. 하지만 멤버들의 소속사가 다 다른 상황인데 선뜻 예산을 쓸 수 있는 회사가 없더라. 그래서 진짜 우리 힘으로 음원을 제작해야 하는 상황이다. 작업자들도 직접 섭외해야 하고 각자의 일정을 맞추는 것도 쉽지 않아 마음이 맞는다고 해서 바로 실행하기엔 어려움이 크다. 어떻게 실현할 수 있을지 계속 고민 중"이라고 고백했다.
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인터뷰 말미에 류수정은 "오래 음악을 하려면 계속 시도해야 한다고 생각한다. 그래서 스타일로도 음악적으로도 도전을 해 봤는데 사실 걱정이 많이 되더라. '팬들이 부담스러워하면 어쩌지', '달라 보이면 어쩌지' 싶은 거다"고 털어놨다. 이어 그는 "막상 티저를 본 팬들은 아무렇지 않게 정말 좋아해 주더라. 고민해서 자른 앞머리에 대한 언급도 없어서 웃겼다. 있는 그대로의 나를 나보다 더 받아들여 주시고 반겨 주셔서 진심으로 힘이 되고 감사하단 말씀을 꼭 전하고 싶다"고 팬들에게 고마움을 전했다.

러블리즈의 리드보컬 출신으로 솔로 활동을 이어온 류수정은 최근 소속사 올마이애닉도츠와 전속 계약을 맺었다. 새 소속사에서 처음 선보이는 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'에는 스스로의 존재 가치를 깨닫는 과정을 노래한 타이틀곡 'Diamonds'를 포함해 총 6곡이 실렸다. 류수정은 수록곡 6편 전곡의 뮤직비디오를 차례로 선보인 뒤, 이를 하나로 엮은 합본 영상으로 단편영화와 같은 서사를 보여줄 예정이다.

한편, 류수정의 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'을 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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