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솔로 컴백을 앞둔 그룹 러블리즈 류수정이 크리에이티브 디렉터 이해인과 협업하게 된 비하인드를 공개했다. 그러면서 러블리즈의 향후 완전체 팀 활동에 대한 의지를 보여주기도 했다.류수정은 지난 8일 서울시 용산구에 위치한 카페에서 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'(올 더 컬러스 아이 엠) 발매 기념 라운드 인터뷰를 개최하고 이번 솔로 앨범에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 류수정은 "솔로 활동을 하면서 제일 오랜 기간 공백이었다"라면서 "그래서 더 기대하고 설레며 발매를 기다렸다"고 컴백 소감을 밝혔다. 1인 기획사를 운영하다가 최근 새 둥지를 튼 그는 "작년에 독립 레이블을 하면서 혼자 앨범을 만들어봤다. 힘들기도 했지만 정말 재밌었다. 지금 회사에서 그 과정을 존중해 주며 제안을 줬고 결이 맞아 함께하게 됐다"고 했다.특히 이번 앨범은 크리에이티브 디렉터 이해인과 손을 잡고 만들어낸 첫 결과물이다. 이에 대해 류수정은 "이해인 언니와는 원래 친분이 없었다. 전 레이블 계약 종료 후 혼자 활동한다는 글을 SNS에 올렸는데 먼저 연락이 왔다. 언니가 내게 '수정이의 또 다른 가능성을 열어 보고 싶다'고 해서 재밌겠다 싶었다. 그래서 같이 하게 됐다. "고 했다. 그러면서 그는 "대중분들은 저를 '러블리즈 류수정'으로 더 기억하시리라 생각한다. (이해인) 언니가 '너만의 음악을 꾸려가는 가수로서의 모습을 더 많은 분들에게 알려보면 어떻겠냐'고 해서 그 방향으로 초점을 맞췄다"라고 설명했다.류수정은 이번 컴백을 통해 스타일과 음악 면에서 모두 변화를 꾀해 시선을 끌기도 했다. 류수정은 "힙합 베이스 앨범은 이번이 처음이다. 거기에 맞게 노래하는 방법도 새로 연구했다. 원래 허스키한 목소리지만 조금 더 단단하게 내보려고 했다"고 밝혔다. 이해인의 디렉팅에 대해서는 "언니가 결정을 강단 있게 밀어붙여 줬다. 앞머리를 자르거나 숏컷을 하는 파격적인 시도부터 의상, 스타일링, 프로듀서 매칭까지 많은 도움을 받았다"고 말했다.또한, 이날 류수정은 최근 전해진 러블리즈 멤버 유지애의 결혼 소식을 언급하기도 했다. 그는 "언니가 어릴 때 인터뷰에서 현모양처가 꿈이라고 장난 반 진담 반으로 말하곤 했는데 진짜 현실이 됐다. 언니는 워낙 사랑이 많은 사람이라 좋은 동반자를 만났다는 게 너무 좋다"고 축하를 건넸다. 그러면서도 류수정은 "난 그냥 결혼 생각이 없다"면서 "멤버들끼리도 장난처럼 '수정이는 결혼 안 할 것 같다'고 한다. 하고 싶은 게 너무 많고 아직 준비가 안 된 것 같다"고 너스레를 떨었다.유지애의 남편을 향해서는 "결혼을 축하드린다"면서도 "'러블리즈 활동만은 보장해 주셨으면 좋겠다'고 말하고 싶다"고 해 웃음을 자아냈다. 이어 류수정은 "언니를 빼고 나머지 멤버들끼리 러블리즈 노래로 축가를 부르는 게 조금 이상하기도 해서, 일단 축가는 저 혼자 하기로 했다"고 전했다.류수정은 이날 향후 러블리즈의 완전체 활동에 대해서는 현실적인 문제가 있다고 털어놓기도 했다. 그는 "다음 공연을 한다면 나는 '강경 신곡을 내고 공연한다'는 쪽이다. 하지만 멤버들의 소속사가 다 다른 상황인데 선뜻 예산을 쓸 수 있는 회사가 없더라. 그래서 진짜 우리 힘으로 음원을 제작해야 하는 상황이다. 작업자들도 직접 섭외해야 하고 각자의 일정을 맞추는 것도 쉽지 않아 마음이 맞는다고 해서 바로 실행하기엔 어려움이 크다. 어떻게 실현할 수 있을지 계속 고민 중"이라고 고백했다.인터뷰 말미에 류수정은 "오래 음악을 하려면 계속 시도해야 한다고 생각한다. 그래서 스타일로도 음악적으로도 도전을 해 봤는데 사실 걱정이 많이 되더라. '팬들이 부담스러워하면 어쩌지', '달라 보이면 어쩌지' 싶은 거다"고 털어놨다. 이어 그는 "막상 티저를 본 팬들은 아무렇지 않게 정말 좋아해 주더라. 고민해서 자른 앞머리에 대한 언급도 없어서 웃겼다. 있는 그대로의 나를 나보다 더 받아들여 주시고 반겨 주셔서 진심으로 힘이 되고 감사하단 말씀을 꼭 전하고 싶다"고 팬들에게 고마움을 전했다.러블리즈의 리드보컬 출신으로 솔로 활동을 이어온 류수정은 최근 소속사 올마이애닉도츠와 전속 계약을 맺었다. 새 소속사에서 처음 선보이는 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'에는 스스로의 존재 가치를 깨닫는 과정을 노래한 타이틀곡 'Diamonds'를 포함해 총 6곡이 실렸다. 류수정은 수록곡 6편 전곡의 뮤직비디오를 차례로 선보인 뒤, 이를 하나로 엮은 합본 영상으로 단편영화와 같은 서사를 보여줄 예정이다.한편, 류수정의 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'을 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr