그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 데뷔 3년 만에 처음으로 음악방송 1위 트로피를 받았다.82메이저는 지난 9일 방송된 MBC M '쇼챔피언'에서 두 번째 싱글 'HEAT'(히트)의 타이틀곡 'Like Fire'(라이크 파이어)로 1위를 차지했다.박석준은 소속사 그레이트엠엔터테인먼트를 통해 "데뷔한 순간부터 지금까지 달려온 시간들이 생각난다. 함께 응원해 준 팬분들에게 정말 고맙다"고 소감을 밝혔다. 조성일은 "1위를 했을 때 온몸이 떨렸다"며 팬덤 에티튜드(82DE)와 스태프들에게 감사를 전했다.이날 82메이저는 수록곡 '오늘 어때(wyd?)' 무대를 방송에서 처음 공개한 뒤 타이틀곡 'Like Fire' 무대를 선보였다.지난 1일 발매된 'HEAT'는 초동 판매량 15만 장을 넘겼으며 발매 당일 한터차트 일간 앨범 차트 1위에 올랐다. 'Like Fire'는 멜론 핫100에서 자체 최고 순위인 64위를 기록했고, 지난 4일에는 벅스 실시간 차트에서 데뷔 후 처음으로 1위를 차지했다.82메이저는 10일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 출연해 활동을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr