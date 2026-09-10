'100일의 거짓말'이 오는 10월 10일 첫 방송된다. / 사진제공=tvN

김유정과 박진영이 '100일의 거짓말'에서 첩보 로맨스를 그린다.오는 10월 10일 첫 방송되는 tvN 드라마 '100일의 거짓말' 측은 10일 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)의 모습을 담은 거짓말 포스터를 공개했다. '100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 만나면서 벌어지는 100일간의 이야기를 다룬 첩보 로맨스다. 통역이라는 소재와 독립군이 직접 심은 밀정이라는 설정을 중심으로 이야기가 전개된다.김유정은 경성 최고의 소매치기에서 조선총독부 통역생으로 위장 잠입하는 이가경 역을 맡았다. 이가경은 갑자기 사라진 엄마를 향한 미움과 원망을 품은 채 미국행을 꿈꾸며 돈을 모으다가 항일 단체 구국단의 밀정이 되는 인물이다.박진영은 정무총감의 양자 사토 히데오이자 조선총독부 통역관 김태웅으로 등장한다. 영어와 일어, 조선어까지 3개 국어에 능통하며 아버지를 따라 10년 만에 조선으로 돌아온다.공개된 포스터에는 집무실에서 마주한 이가경과 김태웅이 담겼다. 김태웅은 이가경을 바라보며 가까이 다가서고, 이가경은 그의 시선을 피한 채 뒤로 물러선다. 여기에 "한 번만이라도 거짓말 아닌 진짜 이야기를 해봐요"라는 문구가 더해졌다.두 사람은 각자 숨기고 있는 거짓말로 얽히며 관계를 이어간다. 앞서 공개된 경성역 포스터가 이가경과 김태웅의 첫 만남을 담았다면 이번 포스터에서는 서로를 의심하고 경계하는 두 사람의 관계가 보다 가까워진 모습으로 표현됐다.'100일의 거짓말'은 오는 10월 10일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr