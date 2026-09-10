곽튜브가 '전현무계획4'에서 게임 시간을 줄였다고 밝힌다. / 사진=텐아시아DB

'전현무계획4'에 민호가 출연한다. / 사진제공=MBN·채널S

공무원 아내와 백년가약을 맺은 방송인 곽튜브가 결혼 후 달라진 일상을 공개한다.오는 11일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브, 샤이니 민호가 전북 완주를 찾아 오리 주물럭을 맛본다.이날 세 사람은 식당으로 이동하던 중 평소 식단과 운동에 대한 이야기를 나눈다. 민호가 "식단은 안 하고, 하이록스 운동을 엄청 한다"고 밝히자 곽튜브는 그의 남다른 운동량에 놀란다. 하이록스 아시아 대회에서 1위를 차지한 민호는 "내년에 월드 챔피언에 나가볼까 한다"며 새로운 도전 계획도 전한다.이어 민호는 평소 육류보다 탄수화물을 좋아한다고 말한다. 그러자 곽튜브는 자신의 배를 가리키며 "내 배가 '탄수배'인데"라고 받아쳐 웃음을 안긴다. 세 사람은 완주의 오리 주물럭 식당을 찾아 본격적으로 식사를 시작한다.식사 도중 전현무는 민호에게 평소보다 많이 먹은 날에는 운동량도 늘리는지 묻는다. 민호는 "그냥 매일 운동한다. 공연 날도 아침에 운동하고 간다"며 "운동을 해야 컨디션이 좋다"고 설명한다. 공연이 있는 날에도 운동을 거르지 않는다는 말에 전현무는 "이해가 안 간다"며 놀라워한다.반면 곽튜브는 민호의 이야기에 공감하며 "나도 잠을 줄여서 게임을 해야 기분이 딱 좋다"고 말한다. 이에 민호가 "결혼하셨잖아요?"라고 묻자 곽튜브는 "그래서 1시간만 한다. 옛날엔 10시간씩 게임했다"고 답하며 결혼 후 게임 시간이 크게 줄었다고 밝힌다.'전현무계획4'는 11일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr