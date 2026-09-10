개그맨 이혁재가 음주운전 사고로 입건됐다. / 사진=텐아시아 DB

개그맨 이혁재가 음주운전 사고로 입건됐다. 집까지 불과 300~500m 거리여서 대리운전을 부르기 애매했다고 해명했지만, 오히려 해당 발언을 두고 비판이 이어지고 있다.인천 연수경찰서는 지난 9일 이혁재를 도로교통법상 음주운전 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔다.이혁재는 지난 8일 오후 10시께 인천 연수구 송도동 해양경찰청 앞 사거리에서 술을 마신 상태로 차량을 운전하다 신호 대기 중이던 오토바이를 들이받은 혐의를 받는다. 당시 오토바이 운전자는 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다.현장에서 측정한 이혁재의 혈중알코올농도는 면허 정지에 해당하는 0.03% 이상 0.08% 미만 수준이었던 것으로 전해졌다.사고 이후 이혁재는 여러 매체와의 인터뷰를 통해 당시 상황을 직접 설명했다. 그는 집에서 300~500m가량 떨어진 식당에서 지인들과 식사하며 술 1~2잔을 마신 뒤 귀가하기 위해 운전대를 잡았다고 밝혔다.이혁재는 "식사 중 술을 마시지 않겠다며 나왔고 대리하기에는 애매한 300∼500m 떨어진 집으로 이동하던 중 휴대전화를 떨어트려 주우려다가 차량이 살짝 앞으로 움직이면서 사고가 났다"고 주장했다.다른 인터뷰에서는 "집에서 300m 정도 떨어진 이자카야에 지인들이 오라고 해서 갔다가 폭탄주로 한두 잔 정도 술을 마셨다. '집에 가겠다'고 나왔는데 거리가 300m밖에 안 되다 보니 '이걸 뭘 대리를 하나' 싶어서 차를 몰고 출발했다"고 말했다.사고 경위에 대해서는 휴대전화를 줍는 과정에서 차량이 움직였다고 설명했다. 그는 "휴대전화를 떨어뜨려서 줍는 과정에서 차가 스르륵 흘러 오토바이 뒤를 살짝 받았다"며 차량이 오토홀드 상태인 줄 알았다고 주장했다.사고 후 직접 경찰에 신고했다는 점도 강조했다. 이혁재는 "누가 신고해서 음주운전을 회피하려고 한 게 아니다. 경찰에게 거리가 짧았지만 술을 마신 사실을 말씀드리고 음주 측정을 했다"고 말했다. 그러면서 "원래 술을 잘 안 마시는 편이고, 음주단속에 걸려본 적도 없다"며 "경찰에서 0.03%이면 면허 정지가 나올 수 있다고 했다. 어쩔 수 없다. 저의 불찰"이라고 했다.그러나 이혁재가 내놓은 해명은 또 다른 논란으로 번졌다. 음주량이나 운전 거리가 짧았다는 설명이 술을 마신 상태에서 운전대를 잡은 사실과는 별개라는 지적이다. 특히 "대리하기에는 애매한 거리", "이걸 뭘 대리를 하나", "어쩔 수 없다" 등의 표현을 두고 음주운전에 대한 인식이 안일한 것 아니냐는 비판도 나오고 있다.이혁재는 과거에도 여러 차례 논란에 휩싸였다. 2010년 유흥업소 종업원 폭행 사건으로 방송 활동을 사실상 중단했고, 이후 금전 문제와 법적 분쟁 등이 이어졌다. 2017년에는 전 소속사로부터 빌린 2억4000여만원을 갚지 않아 제기된 민사소송에서 패소했다.2024년 말에는 고액·상습체납자 명단에 이름을 올렸으며, 지난해에는 빌린 돈을 갚지 않았다는 내용으로 사기 혐의 피소 사실이 알려지기도 했다.한때 지상파 예능 프로그램에서 활발하게 활동했던 이혁재는 과거 논란 이후 방송가에서 자취를 감췄다. 오랜 시간이 지나 다시 전해진 그의 이름이 이번에는 음주운전 사고와 그에 따른 해명 논란으로 다시 도마 위에 올랐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr