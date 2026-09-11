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‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’

11일 방송되는 SBS 금요 예능 ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’(이하 ‘비서진’)에서는 ‘비서진’ 업무 난이도 최종 보스 ‘서인영’의 속옷 화보 촬영 수발기가 공개된다.이날 ‘비서진’의 ‘my 스타’로 서인영이 등장한다. 이서진과 김광규는 난생처음 마주한 파격적인 수발 업무에 경악을 금치 못했다고. 바로 서인영의 속옷 화보 현장을 수발하게 된 것. 서인영은 심지어 비서진에게 자신의 화보 컷을 모니터링하며 특정 신체 부위를 세심하게 잘 체크해 달라고 부탁한다.서인영의 매니저로부터 역대급으로 많은 양의 인수인계를 전달받던 이서진과 김광규가 급기야 현장을 탈출하는 초유의 사태가 벌어진다. 두 사람은 쉴 새 없이 이어지는 업무 사항에 결국 비서진 최초로 ‘my 스타’ 수발을 포기하겠다 선언한다.또한, 데뷔 28년차 이서진과 데뷔 25년차 서인영의 팽팽한 기싸움이 펼쳐진다. 서인영을 수발하기 위해서는 기선제압에 성공해야 한다는 매니저의 조언에 따라, 서인영을 마주한 이서진은 바로 기싸움에 돌입했다는데. 자강두천 두 사람의 양보 없는 싸움에 현장에 있던 제작진마저 긴장감에 휩싸였다는 후문이다.한편, 과연 비서진은 서인영에 지지 않고 완벽한 수발을 할 수 있을지 11일 밤 11시 10분에 방송되는 SBS ‘비서진’에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr