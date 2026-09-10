방송인 유재석이 자신의 금연 경험을 전하며 중독의 위험성을 경고했다.
지난 9일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 알코올 중독을 극복하기 위해 9년간 노력해 온 간담췌외과 의사 이준서가 출연했다. 이준서는 자신의 알코올 중독 경험과 술을 끊기 위해 기울였던 노력을 이야기했다. 이준서의 알코올 중독 극복 과정을 듣던 유재석은 자신의 금연 경험을 꺼냈다. 그는 "저도 예전에 흡연했다가 끊은 지 20년 됐다"며 "금연 과정에서 많은 노력을 했다. '하루에 5개 피우자'고 했는데 그게 잘 안 됐다. 어렵더라"고 털어놨다. 이어 "담배는 '끊자' 하고 바로 끊어야 한다"며 "술과 정도의 차이는 있겠지만 조금씩 줄여가는 건 쉽지 않다"고 설명했다.
그러면서 담배를 끊은 뒤에도 한동안 흡연 욕구가 이어졌다고 털어놨다. 그는 "담배를 끊은 지 얼마 안 됐을 때는 다른 사람이 피우는 걸 보면 생각이 났다"며 "5년, 10년이 지나니 생각조차 안 나더라. 오히려 냄새를 맡으면 싫었다. 아마 술도 비슷하지 않을까 싶다"고 말했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 9일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 알코올 중독을 극복하기 위해 9년간 노력해 온 간담췌외과 의사 이준서가 출연했다. 이준서는 자신의 알코올 중독 경험과 술을 끊기 위해 기울였던 노력을 이야기했다. 이준서의 알코올 중독 극복 과정을 듣던 유재석은 자신의 금연 경험을 꺼냈다. 그는 "저도 예전에 흡연했다가 끊은 지 20년 됐다"며 "금연 과정에서 많은 노력을 했다. '하루에 5개 피우자'고 했는데 그게 잘 안 됐다. 어렵더라"고 털어놨다. 이어 "담배는 '끊자' 하고 바로 끊어야 한다"며 "술과 정도의 차이는 있겠지만 조금씩 줄여가는 건 쉽지 않다"고 설명했다.
그러면서 담배를 끊은 뒤에도 한동안 흡연 욕구가 이어졌다고 털어놨다. 그는 "담배를 끊은 지 얼마 안 됐을 때는 다른 사람이 피우는 걸 보면 생각이 났다"며 "5년, 10년이 지나니 생각조차 안 나더라. 오히려 냄새를 맡으면 싫었다. 아마 술도 비슷하지 않을까 싶다"고 말했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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