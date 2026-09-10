방송인 유재석이 금연을 위해 노력했던 일화를 전했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 금연에 성공한 비결을 공개했다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면 캡처

방송인 유재석이 자신의 금연 경험을 전하며 중독의 위험성을 경고했다.지난 9일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 알코올 중독을 극복하기 위해 9년간 노력해 온 간담췌외과 의사 이준서가 출연했다. 이준서는 자신의 알코올 중독 경험과 술을 끊기 위해 기울였던 노력을 이야기했다.이준서의 알코올 중독 극복 과정을 듣던 유재석은 자신의 금연 경험을 꺼냈다. 그는 "저도 예전에 흡연했다가 끊은 지 20년 됐다"며 "금연 과정에서 많은 노력을 했다. '하루에 5개 피우자'고 했는데 그게 잘 안 됐다. 어렵더라"고 털어놨다. 이어 "담배는 '끊자' 하고 바로 끊어야 한다"며 "술과 정도의 차이는 있겠지만 조금씩 줄여가는 건 쉽지 않다"고 설명했다.그러면서 담배를 끊은 뒤에도 한동안 흡연 욕구가 이어졌다고 털어놨다. 그는 "담배를 끊은 지 얼마 안 됐을 때는 다른 사람이 피우는 걸 보면 생각이 났다"며 "5년, 10년이 지나니 생각조차 안 나더라. 오히려 냄새를 맡으면 싫었다. 아마 술도 비슷하지 않을까 싶다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr