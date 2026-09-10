연예계에 음주운전 논란이 또 터졌다. / 사진=텐아시아 DB

연예계에 음주운전 논란이 또 터졌다. 이혁재와 낸시랭이 같은 날 나란히 음주운전으로 적발된 가운데, 이재룡은 사고 후 추가로 술을 마신 정황까지 드러나 재판에 넘겨졌다. 과거 음주측정을 거부하거나 운전자를 바꿔치기한 사례까지 다시 입길에 오르고 있다.먼저 이혁재는 지난 8일 오후 10시께 인천 연수구 송도동의 한 도로에서 술을 마시고 운전하다 신호 대기 중이던 오토바이를 뒤에서 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다.사고 다음 날 이혁재는 "폭탄주 두어 잔 정도를 마셨다"고 밝혔다. 이어 "집과 300m 거리 가까운 식당에서 술을 마셨다. 대리를 했어야 했다. 거리가 짧다 보니 '술도 별로 안 마셨는데 조심해서 가자' 했다"고 당시 상황을 설명했다.사고에 대해서는 조수석에 떨어진 휴대전화를 잡으려다 브레이크에서 발이 떨어졌고, 차가 앞으로 움직이면서 오토바이와 부딪혔다고 주장했다. 경찰에 먼저 음주 사실을 알렸고 피해자의 부상이 크지 않았으며 보험 처리도 했다고 덧붙였다.그러나 집까지 300m밖에 되지 않았다는 점과 술을 많이 마시지 않았다는 점을 거듭 언급하면서 해명은 오히려 역풍을 맞았다. 짧은 거리라도 술을 마시고 운전대를 잡은 것은 음주운전이라는 지적이 이어졌다.낸시랭도 같은 날 음주운전으로 적발됐다. 낸시랭은 지난 8일 오전 3시 45분께 서울 강남대로 일대에서 술을 마신 상태로 차량을 운전하다 경찰에 적발됐다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었다.낸시랭은 이후 "지인의 생일 모임에서 샴페인을 한두 잔 마신 뒤 집이 가까워 운전대를 잡은 부분은 저 역시 안일한 판단이었다고 생각한다"고 밝혔다.그러면서도 일부 보도에는 억울함을 나타냈다. 그는 "'만취', '검거', '입건', '경찰서행' 등의 표현은 실제 상황과 다르다"고 말했다. 음주운전 사실은 인정하면서도 당시 상황과 관련한 일부 표현은 사실이 아니라는 입장이다.이재룡은 음주운전 사고를 낸 뒤 추가로 술을 마신 사실까지 알려졌다. 이재룡은 지난 3월 6일 밤 서울 강남구 삼성중앙역 인근에서 술을 마시고 운전하다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 떠난 혐의를 받는다.사고 약 20분 뒤에는 인근 식당으로 이동해 약 50분 동안 소주를 추가로 마신 것으로 조사됐다. 사고 이후 술을 더 마셔 사고 당시 혈중알코올농도를 정확하게 측정하기 어렵게 하는 이른바 '술타기'를 한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.이재룡은 사고 약 3시간 뒤 지인의 집에서 붙잡혔다. 처음에는 음주 사실을 부인했지만 이후 "소주 4잔을 마시고 운전했다"고 진술을 바꾼 것으로 알려졌다. 현재 사고 후 미조치와 음주측정방해 혐의로 재판에 넘겨졌다.과거에도 비슷한 사례는 있었다. 신화 신혜성은 2022년 10월 술을 마신 뒤 서울 송파구 탄천2교까지 약 10km를 운전했다. 도로에 차량을 세워둔 채 잠들어 있다가 신고를 받고 출동한 경찰에 발견됐고 음주측정 요구에도 응하지 않았다.당시 신혜성이 타고 있던 차량이 자신의 차가 아니었다는 사실까지 알려졌다. 그는 서울 강남구의 한 음식점에서 다른 사람의 차량을 자신의 차량으로 착각해 운전한 것으로 조사됐다. 이후 도로교통법상 음주측정거부 등의 혐의로 재판에 넘겨져 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다.가수 겸 배우 이루는 음주운전과 함께 운전자 바꿔치기 문제로 법정에 섰다. 2022년 9월 술을 마시고 운전한 뒤 동승자가 운전했다고 허위 진술하게 한 혐의를 받았다. 이후 같은 해 12월에는 서울 강변북로에서 술을 마신 상태로 운전하다 가드레일을 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다. 불과 몇 달 사이 음주운전과 관련한 문제가 연이어 발생한 셈이다.박상민은 세 차례 음주운전으로 적발됐다. 2024년 5월 경기 과천에서 술을 마시고 차량을 운전한 뒤 자택 인근 골목길에 차를 세우고 잠들었다가 경찰에 붙잡혔다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었다. 앞서 1997년 음주운전 중 접촉 사고를 냈고 2011년에도 음주운전으로 적발된 바 있다. 2024년까지 세 번째 음주운전이었다.곽도원 역시 술을 마시고 운전한 뒤 도로에서 잠들었다가 적발됐다. 그는 2022년 9월 제주에서 술을 마신 뒤 약 11km를 운전했다. 신호 대기 중 잠들었고 차량이 움직이지 않는다는 주민의 신고를 받고 출동한 경찰에 적발됐다. 당시 혈중알코올농도는 0.158%로 면허 취소 수준이었다.이혁재는 집까지 300m라는 이유로 운전대를 잡았고 낸시랭 역시 집이 가깝다는 판단에 차를 몰았다고 했다. 이재룡은 사고 후 추가 음주 정황이 드러났고 신혜성은 음주측정을 거부했다. 이루는 운전자 바꿔치기 문제까지 불거졌으며 박상민은 세 차례나 같은 문제를 반복했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr