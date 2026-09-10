김윤우가 WNY와 전속계약을 체결했다. / 사진제공=WNY

배우 김윤우가 WNY에 새 둥지를 틀었다.10일 WNY는 "김윤우는 섬세한 감정 표현과 캐릭터에 따라 달라지는 분위기가 매력적인 배우"라며 "작품마다 자신만의 방식으로 인물을 표현해 온 만큼 앞으로 보여줄 모습이 더욱 기대된다"라고 전속계약 소식을 전했다. 또한 "김윤우가 배우로서 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 든든한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.김윤우는 방탄소년단(BTS)의 '화양연화' 세계관을 기반으로 한 드라마 '비긴즈유스'를 비롯해 tvN '이로운 사기', 넷플릭스 시리즈 '경성크리처' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.MBC 드라마 '연인'에서는 이장현(남궁민 분)의 곁을 지키는 소리꾼 량음 역을 맡아 얼굴을 알렸다. 이장현을 향한 애틋하고 복잡한 감정을 섬세하게 표현하면서, 'MBC 연기대상' 남자 신인상을 수상했다.최근에는 ENA 드라마 '닥터 섬보이'에서 공중보건한의사 용주천 역을 맡았다. '연인'에서 보여준 모습과 달리 밝고 유쾌한 캐릭터를 소화하며 연기 변신에 나섰다.청춘물부터 시대극, 로맨틱 코미디까지 장르를 넓혀온 김윤우는 WNY에서 서 어떤 행보를 보여줄지 관심이 모인다.WNY는 배우 매니지먼트와 글로벌 합작 영화·드라마 등 콘텐츠 제작을 진행하고 있는 종합 엔터테인먼트사다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr