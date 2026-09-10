노재원이 '메이드 인 코리아 시즌2'에 출연했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

노재원이 '메이드 인 코리아 시즌2'에 출연했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 노재원이 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 9년의 세월이 흐른 표학수로 돌아왔다.지난 9일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤 더 큰 욕망을 향해 나아가는 백기태(현빈 분)의 이야기를 그린 누아르 드라마다. 노재원은 시즌1에 이어 시즌2에서도 표학수 역을 맡아 활약했다.표학수는 한 남성을 고문하는 모습으로 처음 등장했다. 가발과 달라진 스타일링으로 9년이 흐른 모습을 표현했고, 상대를 몰아붙이는 표정과 행동으로 이전보다 거칠어진 모습을 보였다.부산 중앙정보부 국장이 된 표학수는 부산을 찾은 백기태와 다시 만났다. 이후 서울로 발령받아 백기태의 후임이 되면서 두 사람의 관계에도 변화가 생겼다.표학수는 백기태 앞에서는 한발 물러서는 듯한 태도를 보이면서도 자신의 속내를 쉽게 드러내지 않았다. 시즌1부터 이어진 야망 역시 여전히 남아 있어 두 사람 사이의 긴장감을 더했다.이러한 가운데 노재원은 표학수의 변화를 가발과 스타일링뿐 아니라 눈빛과 말투 등으로 표현했다. 상황에 따라 자신을 낮추면서도 야망을 내비치는 표학수의 이중적인 모습을 그려 극에 몰입을 더했다.한편 '메이드 인 코리아 시즌2'는 매주 수요일 디즈니+에서 2개의 에피소드가 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr