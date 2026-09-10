그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 'SWIM'이 빌보드가 집계한 2026년 여름 글로벌 인기곡 상위권에 올랐다.빌보드가 10일 발표한 '2026 글로벌 송 오브 더 서머'(Global Songs of the Summer)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)의 타이틀곡 'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 2위, '글로벌 200' 6위를 기록했다. 해당 순위는 전 세계 200개 이상 지역의 스트리밍과 판매량을 바탕으로 지난 6월 6일부터 9월 12일까지의 성적을 집계한다.'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)'에서 총 8차례 1위에 올랐고 23주 연속 톱5를 유지했다. '글로벌 200'에서는 네 차례 정상을 차지했으며 19주 연속 톱10에 머물렀다.앨범 'ARIRANG'도 빌보드 메인 앨범 차트에서 장기 진입을 이어가고 있다. 9월 12일 자 '빌보드 200'에서는 전주보다 두 계단 오른 29위를 기록해 24주 연속 차트인했다.'SWIM' 뮤직비디오는 지난 8일 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드 재팬'(MTV VMAJ)에서 '베스트 그룹 비디오/인터내셔널' 부문 수상작으로 선정됐다. 방탄소년단은 'FAKE LOVE', 'Dynamite', 'Butter'에 이어 해당 부문에서 네 번째 수상했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr