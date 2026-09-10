드라마 '구르미 그린 달빛'을 이끌었던 다섯 배우들이 포즈를 취하고 있다. / 사진=박보검 SNS

사진=박보검 SNS

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배우 박보검이 10년이 지난 드라마에 출연한 배우들과 여전한 우정을 인증했다.박보검은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "우리 모두 달빛처럼 언제나 밝게 빛나기를"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박보검이 김유정을 비롯해 2016년 KBS2 드라마 '구르미 그린 달빛'으로 함께 호흡을 맞췄던 배우들과 화보 촬영에 한창인 모습.특히 박보검은 자신만 조명하지 않고 김유정, 채수민, 진영, 곽동연까지 모두의 개인 포즈를 하나씩 자신의 게시물에 담아 눈길을 끌었다.한편 '구르미 그린 달빛' 출연 배우들은 오는 16일 10주년 특집 예능 '구르미 다시 그린 달빛'으로 시청자들과 만날 예정이다. 프로그램에는 다섯 배우들의 1박 2일 여행기가 두 차례에 걸쳐 비춰진다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr