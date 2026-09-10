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가수와 배우, 개그맨, 스포츠인, 모델 등 다양한 분야에서 활동하는 아티스트들이 나눔을 위해 한자리에 모였다.'어깨동무 연예인봉사단'은 지난 8일 서울 영등포구 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 '선행사다리 캠페인 선포식 및 어깨동무 연예인봉사단 창단식'을 열고 공식 출범했다.봉사단은 연예·문화·예술·스포츠 분야에서 활동하는 참여자들이 각자의 전문성과 재능을 사회공헌 활동에 활용하기 위해 결성됐다. 일회성 행사에 그치지 않고 지속적인 봉사와 재능기부를 이어가는 아티스트 연대 조직을 지향한다.8월 31일 기준 가입 명부에는 총 245명이 이름을 올렸다. 가수 64명, 배우 30명, 개그맨 20명, 스포츠인 28명, 모델 37명 등을 비롯해 무용·순수예술·악기·진행·제작연출 등 다양한 분야의 참여자들로 구성됐다.봉사단은 박형석 단장을 중심으로 분야별 위원회를 꾸려 활동을 이어간다. 김지선은 개그맨위원회, 조승연은 배우위원회, 현진우는 가수위원회, 이주현은 모델위원회, 김유택은 스포츠위원회를 각각 이끈다.이날 창단식에서는 봉사단의 결성 배경과 향후 활동 계획이 공개됐다. 임원진과 참여자에 대한 위촉장·임명장 수여와 출범 선언, 봉사단기 공개 등이 진행됐으며 참여 연예인들의 축하공연도 이어졌다.봉사단은 앞으로 참여자들의 재능을 살린 문화공연과 봉사활동을 함께 전개할 예정이다. 문화 향유 기회가 상대적으로 적은 지역과 시설을 직접 찾아가는 '어깨동무 유랑극단'을 운영하고, 지방자치단체와 연계한 '어깨동무 콘서트'도 추진한다.아동·청소년을 대상으로 한 교육·체험형 재능기부도 진행한다. 음악·미술·무용 등 문화예술 분야와 농구·야구·골프 등 스포츠 분야에서 활동하는 단원들이 취약계층과 다문화가정 아동·청소년을 대상으로 자신의 전문성을 나눈다는 계획이다.이와 함께 장애인 시설 생필품 지원, 독거노인과 취약계층 가구를 위한 도시락 지원, 연탄 배달, 김치 나눔 등 생활밀착형 봉사활동도 병행한다.박형석 단장은 "일회성 이벤트에 그치지 않고 지속 가능한 나눔 모델을 만들기 위해 준비해왔다"며 "각자의 자리에서 쌓아온 재능을 나누며 소외된 이웃에게 위로와 희망을 전하는 플랫폼이 되도록 하겠다"고 밝혔다.245명의 아티스트가 한데 모인 만큼 앞으로의 과제는 규모보다 지속성이다. 창단을 넘어 실제 현장에서 얼마나 꾸준히 봉사와 재능기부를 이어갈 수 있을지가 봉사단의 성격을 결정할 전망이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr