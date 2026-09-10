이지현이 '금쪽같은 내새끼' 출연 후 아들을 향해 쏟아진 악성 댓글로 상처받았던 당시를 떠올렸다./사진=유튜브 '새롭게 하소서' 캡처

이지현이 '금쪽같은 내새끼' 출연 후 아들을 향해 쏟아진 악성 댓글로 상처받았던 당시를 떠올렸다./사진=유튜브 '새롭게 하소서' 캡처

그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현이 '금쪽같은 내새끼' 출연 후 아들을 향해 쏟아진 악성 댓글로 상처받았던 당시를 떠올렸다.지난 9일 공개된 유튜브 채널 '새롭게하소서' 영상에는 이지현이 출연해 홀로 두 아이를 키우며 겪은 육아의 어려움과 방송 출연 이후의 이야기를 전했다.이지현은 "연예인이라는 특성상 똑같은 말을 해도 의도와 다르게 해석돼 미움을 받는 경우가 있지 않나"라며 "그런데 아이를 향한 욕은 견디기가 힘들더라"고 밝혔다.앞서 이지현은 2022년 ADHD 판정을 받은 아들과 함께 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내새끼'에 출연해 육아 고민을 공개했다. 당시 출연을 결심한 계기는 아들이 유치원에서 강제 퇴소를 당한 일이었다.그는 "아들이 유치원에서 강제 퇴소를 당하면서 큰 아픔을 겪었다"며 자신 역시 아이를 어떻게 양육해야 할지 몰라 고민 끝에 방송의 도움을 받기로 했다고 설명했다. 출연 과정에 관해 이지현은 "쉽게 결정한 것은 아니었다. PD님과 많이 상의하고 함께 고민한 끝에 출연을 결심했다"며 "오은영 박사님의 도움이 필요했고 꼭 뵙고 싶은 마음이 간절했다. 개인적으로 정말 존경하는 분"이라고 이야기했다.이지현은 "촬영을 시작했는데 처음에는 우경이의 문제가 잘 보이지 않았다"며 "제작진에서 문제점을 정확하게 짚고 개선해 나가기 위해 아이를 조금 자극해 상황을 살펴보자고 했다"고 회상했다.그는 "방송이다 보니 어쩔 수 없는 부분이 있었다. 그런 장면들이 편집돼 나가면서 생각하지 못했던 방향으로 흘러갔다"고 덧붙였다.무엇보다 힘들었던 건 자신이 아닌 아들을 향한 비난이었다. 이지현은 "저에 대한 비판은 익숙하지만, 아이를 향한 욕은 그렇지 않았다"며 "아이가 좋아지기를 바라는 마음으로 출연을 결정했는데 결과가 다르게 흘러가니 아이에게 죄인이 된 것 같고 미안했다"고 토로했다. 이어 "평소에는 댓글을 잘 보지 않지만, 아이에 대한 댓글은 보게 되더라"며 "생살이 찢겨나가는 기분이었다"고 당시 심경을 표현했다.아들의 달라진 근황도 알렸다. 이지현은 "너무 많이 성숙했고 속도 깊어졌다. 갈등이 생기면 오히려 '엄마 진정해', '화내지 말고 이따 만나서 이야기하자'며 저를 진정시키기도 한다"며 "요즘은 너무 좋다. 아이도 그때 이후 많이 성장한 것 같다"고 말했다.이지현은 2013년 비연예인과 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2016년 이혼했다. 이듬해 재혼했지만 2020년 다시 이혼했으며 현재 두 자녀를 양육하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr