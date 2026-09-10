2AM 멤버 이창민이 ‘JYP 사내 루머’ 전말을 해명했다./사진=텐아시아DB

2AM 멤버 이창민이 ‘JYP 사내 루머’ 전말을 해명했다./사진제공=MBN

2AM 멤버 이창민이 ‘JYP 사내 루머’ 전말을 해명했다.지난 9일 방송된 MBN 예능 '전설의 사내'에서는 성리·장한별·황윤성·정연호·이루네의 '전사국', 하루·이창민·홍지민·라이언·김희재의 '팔색국', 선예·에녹·손준호·김민수의 '연가국'이 맞붙는 '명곡 삼국대전'이 펼쳐졌다.이날 방송의 하이라이트는 듀엣 무대로 맞붙은 '협공 대결'이었다. 과거 JYP엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹었던 이창민과 선예가 맞대결 상대로 마주치며 '집안싸움' 구도가 형성됐다.대결에 앞서 이창민은 "내가 연습생으로 들어갔을 때 선예는 이미 원더걸스로 '탑 오브 탑'의 위치에 있었다"며 당시를 떠올렸다. 이어 연습생 첫날 겪었던 황당한 일화를 공개했다.이창민은 "처음으로 연습실에 간 날, 정수기에 물이 없길래 물통을 직접 갈았다. 그러자 사내에 '생수 배달하던 분이 2AM이 됐다'는 소문이 돌았다"고 ‘JYP 사내 루머’를 셀프 폭로했다. 친절한 행동이 순식간에 기상천외한 입사 루머로 와전됐던 비화를 전하자, 당시 상황을 잘 알던 선예 역시 깊이 공감하듯 고개를 끄덕였다.이어진 무대에서 홍지민과 팀을 이룬 이창민은 송골매의 '어쩌다 마주친 그대'를 선곡해 시원시원한 가창력을 선보였다. 이에 맞선 선예·손준호는 '서로가'로 짙은 감성의 무대를 선보이며 팽팽한 접전 끝에 무승부를 기록했다.이창민은 이어진 '세 글자 대결'에서도 활약을 이어갔다. 이루네, 에녹과 맞붙은 무대에서 안예은의 '상사화'를 깊은 울림으로 재해석해 판정단의 호평을 받았다.이날 '명곡 삼국대전'은 정연호·라이언·손준호의 '사랑꾼 대결', 성리·김희재·에녹의 '육각형 대결', 황윤성·하루·김민수의 '상남자 대결' 등이 치열하게 이어지며 최종 스코어 3:3:3 무승부로 훈훈하게 마무리됐다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 유료방송가구 2부 기준 평균 시청률 4.1%, 분당 최고 시청률 4.5%를 기록하며 9주 연속 동시간대 종편 및 케이블 1위를 지켰다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr