가수 소유가 '끼리끼리'에서 부친상을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

지난 9일 '끼리끼리'가 방송됐다. / 사진=KBS Joy

가수 소유가 '끼리끼리' 촬영 직전 부친상을 당했다고 밝혔다.지난 9일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 일본 쇼도시마로 여행을 떠난 이창섭, 정진운, 소유의 마지막 이야기가 그려졌다.이날 세 사람은 올리브비치 해수욕장에서 시간을 보낸 뒤 숙소로 돌아와 저녁 식사를 준비했다. 비빔라면과 파김치 등 한식을 먹던 중 이창섭은 탈모약을 복용하고 있다고 밝혔다.이창섭은 탈모약을 복용한 뒤 유선 조직이 발달하는 여유증이 생겼다고 말했다. 그는 "나중에 (유선 조직을) 걷어내는 수술을 해야 한다"며 "한번 없애고 난 뒤에는 다시 안 생긴다"고 설명했다.소유는 제작진과의 인터뷰에서 촬영을 앞두고 부친상을 당했던 사실을 털어놨다. 그는 "제작진한테도 말을 안 했다. 사실 아버지가 촬영 직전 사고를 당하셨다"며 "(이창섭과 정진운에게) 이 말을 하는 게 너무 미안했다. 그런데 오히려 내게 미안해하지 말라고 하더라"고 말했다.이어 그는 "(이창섭과 정진운이) '억지로 텐션 올리지 마라. 우리가 다 해주겠다'고 했다"며 "애들 때문에 많이 웃었다. 되게 든든했다"고 고마움을 전했다.정진운과 이창섭도 이번 여행을 통해 가까워진 서로에 대한 생각을 밝혔다. 정진운은 "너무 재밌었다. 나이가 들수록 이해관계가 어긋나면 친구가 되기 어려운데, 우리 사이에는 그런 게 필요 없다. 너무 편안하다"고 말했다. 이창섭 역시 "아예 불편함이라는 게 없는 사이"라고 말해 훈훈함을 안겼다.세 사람은 일본 가정식 코스 요리를 맛보고 올리브 공원과 해수욕장을 찾는 등 쇼도시마에서의 여행을 마무리했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr