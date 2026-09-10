변우석과 아이유가 드라마 '21세기 대군부인' 포스터 촬영에 집중하고 있다. / 사진=변우석 SNS

사진=변우석 SNS

배우 변우석이 가수 아이유를 언급했다.변우석은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 아이유의 SNS 계정을 언급한 채 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 아이유가 변우석의 촬영 현장에 간식차를 보낸 모습. 차량에는 변우석의 극 중 캐릭터 성진우의 이름을 활용한 센스있는 삼행시가 적혔다. 또 '같이 좀 레벨업하자. 아무튼 나혼렙팀 화이팅'이라는 아이유의 응원이 더해졌다.앞서 한 푸드트럭 업체는 2일 "넷플릭스 드라마 '나 혼자만 레벨업' 촬영 서포트 현장!!"이라며 현장 사진을 공유한 바 있다. 변우석은 일주일이 지나서야 개인 계정에 아이유의 이벤트를 인증했다.두 사람은 지난 5월 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞췄다. 아이유와 변우석은 작품이 막을 내린 지 약 4개월이 지났음에도 서로를 응원하며 인연을 이어가고 있다.한편 변우석이 촬영에 한창인 '나 혼자만 레벨업'은 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 최약체 E급 헌터 성진우(변우석 분)가 죽음의 위기에서 각성한 뒤 세상을 구할 최강의 헌터로 성장하는 과정을 담고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr