가수 마크 / 사진제공=어퍼룸

가수 마크(Mark Lee)가 SM엔터테인먼트와 NCT를 떠난 뒤 첫 신곡을 발표한다.마크는 10일 오후 1시 국내외 음원 플랫폼을 통해 새 싱글 'My Friend'(마이 프렌드)를 발매한다. 크리에이티브 컴퍼니 어퍼룸(Upper Room)을 설립한 이후 처음 선보이는 음악이다.'My Friend'는 아련한 기타 루프를 중심으로 한 미디엄 템포 팝 곡이다. 사랑의 의미를 되짚는 동시에 하나의 시기와 챕터를 지나 새로운 시작으로 향하는 순간을 담았다. 마크는 작사와 작곡, 편곡에 직접 참여했다.뮤직비디오는 CG와 인위적인 효과를 최소화하고 실제 공간과 인물에 집중했다. 앞서 티저를 통해 선보인 'Back to Basic' 방향성을 이어가는 구성으로, 미국 싱어송라이터 솜브르(sombr)와 작업한 거스 블랙(Gus Black) 감독이 연출을 맡았다.마크는 올해 초 SM엔터테인먼트와 전속계약을 마무리하고 NCT를 떠난 뒤 어퍼룸을 설립했다. 이번 싱글을 시작으로 독립 후 음악 활동에 나선다.팬 소통 채널도 확대하고 있다. 음성 메시지를 남길 수 있는 'MARK's Voice Mailbox'와 팬 커뮤니케이션 플랫폼 Laylo를 선보인 데 이어 지난 9일에는 위버스 멤버십을 오픈했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr