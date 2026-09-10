이미지 크게보기 사진 = TV CHOSUN ‘퍼펙트라이프’

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‘퍼펙트라이프’ 정영숙(79)이 신체 나이 20대라는 평가를 받았다.9일 방송된 TV CHOSUN ‘퍼펙트라이프’ 300회 특집에는 59년 차 배우 정영숙이 게스트로 출연했다.이날 정영숙은 트레이닝복 차림으로 헬스장을 찾았다. 평소 등산을 즐겼지만 무더운 날씨로 실외에서 걷기 어려워지자 실내 운동을 택했다.스트레칭에 들어간 정영숙은 유연한 동작을 거침없이 이어갔다. 현영은 “선생님 진짜 유연하시다”며 놀라워했고, 이성미도 “어머 영숙아 웬일이냐”며 놀라움을 드러냈다.신승환은 정영숙의 동작을 지켜보며 “저건 30대도 안 되는 친구들이 많을 거”라며 놀라워했다. 의사 패널들 역시 “저 정도면 신체나이 20대 같다. 대단하다”며 정영숙의 유연성을 높이 평가했다.체성분 검사 수치에서도 정영숙의 꾸준한 관리가 드러났다. 체중은 46.3kg이었고 근육량 역시 적지 않았다. 한의학 박사는 “100점 만점에 100점이다. 내장지방 레벨도 낮고”라며 “저 (관리) 상태를 유지하면 150세 이상 장수하실 것 같다”고 평가했다.이에 현영은 “저희 중에 제일 오래 사는 거 아니냐”고 농담을 던졌다. 이어 정영숙은 자신의 건강 상태에 대해서도 이야기했다.그는 “내년이면 만 80세인데, 고지혈증이 있다. 올해 건강검진에서 당화혈색소 수치가 6%에서 내려가지 않더라. 전혀 신경 안 썼는데, 나이가 들면 혈관이 문제인 것 같다”고 털어놨다.운동을 마친 정영숙은 사우나에서 오전 일과를 마무리했다. 그는 “어지러울 때가 있다. 따뜻한 물에 있다가 나오면 핑 돌아서 가만히 서 있어야 한다. 한두 번 정도 쓰러졌다”고 당시 상황을 떠올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr