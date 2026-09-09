이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘STUDIO OMG’

이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

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한강뷰 신혼집을 공개했던 배우 남보라가 신혼집을 구하고 있는 동생과 함께 임장에 나섰다.8일 채널 ‘STUDIO OMG’에는 “신혼집 서울 vs 경기도? 남보라와 동생의 부동산 임장기ㅣ보라언니동생 EP.02”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 남보라는 동생의 신혼집을 직접 알아보기 위해 나섰다. 서울부터 경기권까지 이동하며 빌라, 오피스텔, 아파트 등을 차례로 확인했다.남보라는 “PD동생 신혼집을 알아보기 위해 제가 직접 발로 뛰어봤다”라며 “서울부터 경기권, 빌라 오피스텔 아파트 다양하게 봤는데 진짜 집 구하기가 쉽지 않다”라고 토로했다.신혼집에 사용할 수 있는 금액에 대해 PD는 “3억 이하로 보고 있다. 시드 머니는 6000만 원이다. 완전 영끌하면 7000만 원 정도 될 것 같다”고 설명했다.생애 최초 주택 구입자에게 적용되는 70% 대출을 언급하면서는 “매매를 할 것이면 2억 5천만 원 이하로 봐야 할 것 같다”고 덧붙였다.예산과 대출 조건을 들은 남보라는 “서울을 포기하면 경기도권에 는 있을 수도 있을 것 같다”고 내다봤다.이후 PD는 남보라에게 자신의 신혼집을 구했던 경험을 물었다. “신혼집 구할 때 머리 아프지 않았냐”고 질문하자 남보라는 답변을 이어갔다.남보라는 “집은 언제나 그렇다. 요즘에는 대출도 잘 안 나오지 않냐. 집 사는 게 더 어려워진 것 같다”고 호소했다.남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 올해 6월 15일 득남했다.앞서 지난해 12월 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 남보라의 신혼집이 공개된 바 있다. 당시 한강뷰와 남산뷰를 함께 볼 수 있는 집의 모습이 소개됐다.남보라는 당시 “이 집이 불꽃축제 명당”이라면서 “불꽃축제 날 온 식구들이 모두 신혼집에 모였다. 엄청난 뷰로 불꽃놀이를 즐겼다”고 회상했다. 붐도 당시 “불꽃축제 할 때 이 집으로 가야겠다”라고 반응했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr